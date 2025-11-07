ua en ru
П'ять українців у збірній Ліги конференцій: не тільки з "Динамо" та "Шахтаря"

П'ятниця 07 листопада 2025 13:26
П'ять українців у збірній Ліги конференцій: не тільки з "Динамо" та "Шахтаря" Фото: Віталій Буяльський отримав найвищий бал серед вітчизняних гравців (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

За підсумками 3-го туру основного етапу Ліги конференцій сформована символічна збірна тижня. Майже половина гравців у ній – українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт статистичного порталу SofaScore.

Хто з українців у команді тижня

З 11-ти гравців, які отримали у матчах туру найвищі бали – п'ятеро вітчизняних виконавців.

Найкращу оцінку серед них отримав хавбек київського "Динамо" Віталій Буяльський (9,0). Він на 0,3 бала поступився найкращому гравцю туру – Ісмаїлу Сарру (9,3) з англійського "Крістал Пелас".

До збірної також потрапили ще два футболісти "Динамо" – Владислав Кабаєв (8,4) та Денис Попов (8,1). Компанію їм склали хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко (8,5).

Крім того, до команди включили українського легіонера румунської "Універсітаті" – захисника Олександра Романчука (8,6), який відзначився голом у матчі проти австрійського "Рапіда".

Герої Ліги конференцій

Загалом до збірної тижня потрапили представники восьми клубів.

Збірна 3-го туру ЛК з версією SofaScore:

Зих ("Ракув") – Антві (КуПС), Мілічевіч (АЕК), Попов ("Динамо") Романчук ("Універсітатя") – Буяльський ("Динамо"), Оксанен (КуПС), Сарр ("Крістал Пелас"), Бондаренко ("Шахтар"), Килинч ("Самсунспор") – Кабаєв ("Динамо").

П'ять українців у збірній Ліги конференцій: не тільки з &quot;Динамо&quot; та &quot;Шахтаря&quot;

Турнірне становище і наступний тур

Після трьох турів "Шахтар" з 6-ма балами в активі йде в загальній таблиці 10-м. "Динамо" має три пункти та посідає 24-ту сходинку – останню, що дає шанс на плей-офф.

Нагадаємо, що до наступного етапу напряму виходять вісім найкращих команд. А ті, хто розміститься на позиціях з 9-ї по 24-ту – зіграють в стикових зустрічах.

Обидві наші команди наразі претендують саме на стики: "Шахтар" – як сіяна команда, "Динамо" – як несіяна. Тобто теоретично навіть можуть перетнутися.

Наступний, 4-й тур, відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних – 27 листопада.

Обидва українські клуби гратимуть на виїзді. "Динамо" з кіпрською "Омонією" (2 очки після 3-х турів та 29-те місце), а "Шахтар" – з ірландським "Шемрок Роверс" (1 очко, 31-ша сходинка).

