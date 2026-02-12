UA

Відомий візажист вперше розповів про нові стосунки: "Не хочу наврочити"

Єгор Андрюшин відкрив залаштунки особистого життя (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Популярний зірковий візажист та співак Єгор Андрюшин, який раніше розповідав про відсутність серйозних стосунків у житті, поділився радісною новиною. Артист підтвердив, що його серце зайняте.

Про це він розповів у великому інтерв'ю РБК-Україна.

Що відомо про нові стосунки Андрюшина

Ще минулого року Єгор згадував про нові почуття, і тепер він офіційно підтвердив: ця історія отримала продовження. На запитання, чи перебуває він зараз у стосунках, візажист відповів ствердно.

"Закоханість є. Я просто не хочу наврочити, тому що раніше я про це постійно патякав і нічого не виходило. Тому зараз хочеться залишити особисте життя для себе", - пояснив свою скритність Єгор.

Артист також додав, що не обговорював із партнером чи партнеркою можливість публічного розголосу, тому наразі тримає ім'я обранця або обраниці в секреті.

Попри те, що стосунки тривають уже певний час, Андрюшин закликає не ускладнювати все планами на далеке майбутнє. За словами зірки, він наразі зосереджений на почуттях у моменті.

"Я ніяк нічого не розцінюю. Я живу й отримую задоволення. Я не думаю, що буде завтра, чи буде каблучка на руці... Треба все максимально спрощувати й не робити собі нерви", - підсумував він.

 

Зірки шоу-бізнесуСтосункиКохання