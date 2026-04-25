"Мені було так соромно". Злата Огнєвіч відверто розповіла про невдалі заручини

Що Огнєвіч розповіла про особисте життя

Першу історію артистка назвала "студентською драмою". Тодішній обранець дуже болісно переживав розрив. Втім, співачка не бачила з ним майбутнього й мріяла, аби він зустрів іншу людину.

"Була в мене пропозиція два рази. Це з позаминулого життя. Одну з них я відхилила. Там така була драма. Це було в студентські роки. Хлопець дуже болісно переживав наш розрив. І він навіть ночував на лавочці під вікнами там, де я жила", - розповіла вона.

Артистка дуже хвилювалася, адже бажала колишньому щастя.

"Це просто мені ножем по серцю різало. Але я розуміла, що не зможу з ним продовжити стосунки. Мені було так соромно, так боляче. Я не хотіла, щоб він страждав. Я навіть зверталася до Бога: "Боже, пошли йому жінку, з якою він просто забуде про мене от в ту саму секунду, як її побачить", - зізналася вона.

За рік Злата дізналася, що ексобранець таки знайшов своє щастя, тож вона зітхнула з полегшенням.

Огнєвіч розповіла про невдалі стосунки (скриншот)

"За все платила сама"

Другі стосунки були з українцем з Таїланду. Злата дуже закохалася і переконала бойфренда переїхати в Київ, але спільне життя виявилося непростим.

"Він дуже класний як людина, але як жінці мені було дуже важко жити в той переіод. Я тоді абсолютно за все платила сама. Він сидів і казав, що створений для інтелектуальної праці і ні для чого більше. А я платила комуналку за квартиру, навіть купувала йому речі. Мені було від цього соромно", - розповіла вона.

Вони були разом три роки, з яких два співачка їздила до нього, а один вони прожили разом в столиці. У артистки почало зростати невдоволення, особливо коли з боку коханого почалися претензії.

"Я забрала речі з хімчистки на велику суму грошей, а він як почув, що я заплатила ці гроші, такий мені каже: "Ти що сама не могла це почистити? Ти не могла там сама з взуттям розібратися, з одягом?" Я оце все терплю, за все плачу і ще маю вислуховувати. Сюди додалося, чому ти так пізно приходиш, чому не приготувала їжу", - пригадала вона.

Злата зрозуміла, що ці стосунки треба завершувати, тож стала ініціаторкою розриву. Чоловік повернувся назад у Таїланд.