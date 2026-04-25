Сергій Стрельніков відповів на чутки про розлучення
Український актор Сергій Стрельніков прокоментував чутки про розлучення з дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко. У мережі раніше ширилися припущення, що пара нібито могла розійтися.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар актора YouTube-проєкту "Наодинці з гламуром".
Як Стрельніков відповів на чутки про розлучення
Влітку минулого року в мережі заговорили про можливий розлад у стосунках акторської пари. Причиною стали зміни у блозі Вікторії в Instagram - вона прибрала більшість спільних фото.
Нарешті Сергій пролив світло на ситуацію. За його словами, вони не розлучилися і продовжують бути разом.
"Ми разом з моєю дружиною! Це чутки", - наголосив він.
Актор дав зрозуміти, чому не надто активно демонструє особисте життя.
"Я з тієї породи акторів, для яких популярність - це трохи тягар. Я такий, і я вже не змінюся. Але якщо щось варте моєї присутності, якщо комусь важливо почути мою думку - я завжди відкритий", - пояснив він.
Стрельніков та Литвиненко (фото: instagram.com/viktoshaia)
Сергій також зізнався, що роботи у нього небагато. Останній рік, окрім знімань у фільмі "Кіллхаус", він проводив з родиною та займався спортом.
"Моє життя було сповнене родиною, спортом. Навчив сина бити удар з розвороту з ноги. Він молодець. Я живу спокійне життя. Роботи не те щоб багато. Вдячний, що ми з дружиною можемо проводити багато часу з нашим сином", - поділився він.
Стрельніков розповів про родину (фото: instagram.com/sergiystrelnikov)
Чому Литвиненко видалила спільні фото з чоловіком
Акторка ще минулого року прокоментувала своє рішення. Відповідаючи на питання фанів, вона пояснила, що таким чином прагне зберегти баланс.
"У моїй стрічці - я. У його стрічці - він. Баланс збережено", - написала вона в сториз.
Зазначимо, Сергій та Вікторія перебувають у шлюбі майже 9 років. У пари є спільний син Сильвестр. Акторка також виховує доньку Варвару від колишнього чоловіка - актора Романа Ясіновського.