Сергій Стрельніков відповів на чутки про розлучення

Український актор Сергій Стрельніков прокоментував чутки про розлучення з дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко. У мережі раніше ширилися припущення, що пара нібито могла розійтися.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар актора YouTube-проєкту "Наодинці з гламуром".

Як Стрельніков відповів на чутки про розлучення

Влітку минулого року в мережі заговорили про можливий розлад у стосунках акторської пари. Причиною стали зміни у блозі Вікторії в Instagram - вона прибрала більшість спільних фото.

Нарешті Сергій пролив світло на ситуацію. За його словами, вони не розлучилися і продовжують бути разом.

"Ми разом з моєю дружиною! Це чутки", - наголосив він.

Актор дав зрозуміти, чому не надто активно демонструє особисте життя.

"Я з тієї породи акторів, для яких популярність - це трохи тягар. Я такий, і я вже не змінюся. Але якщо щось варте моєї присутності, якщо комусь важливо почути мою думку - я завжди відкритий", - пояснив він.

Стрельніков та Литвиненко (фото: instagram.com/viktoshaia)

Сергій також зізнався, що роботи у нього небагато. Останній рік, окрім знімань у фільмі "Кіллхаус", він проводив з родиною та займався спортом.

"Моє життя було сповнене родиною, спортом. Навчив сина бити удар з розвороту з ноги. Він молодець. Я живу спокійне життя. Роботи не те щоб багато. Вдячний, що ми з дружиною можемо проводити багато часу з нашим сином", - поділився він.

Стрельніков розповів про родину (фото: instagram.com/sergiystrelnikov)

Чому Литвиненко видалила спільні фото з чоловіком

Акторка ще минулого року прокоментувала своє рішення. Відповідаючи на питання фанів, вона пояснила, що таким чином прагне зберегти баланс.

"У моїй стрічці - я. У його стрічці - він. Баланс збережено", - написала вона в сториз.

Зазначимо, Сергій та Вікторія перебувають у шлюбі майже 9 років. У пари є спільний син Сильвестр. Акторка також виховує доньку Варвару від колишнього чоловіка - актора Романа Ясіновського.