Тоня Матвієнко зізналася, чому розлучилася з першим чоловіком, від якого завагітніла у 16 років

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася спогадами про свій перший шлюб і пояснила, чому ці стосунки зрештою завершилися розлученням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавиці Аліні Доротюк.

Артистка згадала, що її колишній чоловік не підтримував прагнення розвиватися у музиці.

За словами співачки, він хотів, аби вона залишалася вдома й зосередилася винятково на родині та вихованні дитини.

Тоня Матвієнко стала мамою дуже рано: завагітніла у 16 років, а вже у 17 народила доньку Уляну. Нині дівчині 27 років, і вона живе за кордоном.

"Я завжди хотіла співати. Я вчилась у музичній школі, була піаністкою, співала в хорі", - поділилась донька Ніни Митрофанівни.

Тоня Матвієнко зі старшою донькою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Вона також розповіла, що різниця у віці з першим чоловіком становила сім років, а познайомилися вони через спільне коло знайомих.

Водночас артистка зізналася, що ті стосунки були для неї непростими й мали аб’юзивний характер, хоча без фізичного насильства.

"Я тоді була дуже молода і вчасно не поставила його на місце, тобто не показала свій характер. Я себе відчувала дуже винною, соромилась, що я така молода мама, хотіла, щоб усе було без скандалів", - пояснила вона.

Попри складний період, Матвієнко мала підтримку від своєї мами, коли дізналася про ранню вагітність.

"Я вирішила, що хочу стати мамою. Я не бачу в цьому нічого поганого. У мене зараз прекрасна дочка, це моя подруга. Я думаю, чому тоді ще одну дитину не народила", - додала артистка.

Шлюб тривав 10 років, однак згодом подружжя розійшлося. За словами співачки, головною причиною стало те, що вона більше не відчувала кохання.

"Не люблю його. Для мене кохання - це важливо. Я повинна любити чоловіка, радіти, коли просинаюсь, лягаю з ним спати. Розлюбила", - зізналась виконавиця.

Що відомо про другий шлюб Тоні Матвієнко

Свого нинішнього чоловіка Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко зустріла на проєкті "Голос країни".

Спочатку між ними були лише дружні стосунки, адже на той момент артист мав сім’ю.

Згодом Мірзоян розлучився, а у 2017 році вони з Матвієнко офіційно побралися. Весілля пара святкувала двічі - у Таїланді та в Дніпрі.

Подружжя виховує спільну доньку Ніну. Крім того, Арсен Мірзоян має двох синів від попереднього шлюбу.

Тоня Матвієнко з доньками (фото: instagram.com/tonya_matvienko)