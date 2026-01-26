Відомий співак потрапив у халепу посеред Львова: рятували всі перехожі

Український співак Юлік (Назарій Гук) потрапив у сніговий полон у центрі Львова. Понад годину артист разом із командою та небайдужими перехожими намагався визволити автівку зі щільних заметів, проте врятувати ситуацію зміг лише випадковий водій вантажівки.

Година боротьби та допомога перехожих

Неприємність трапилася після завершення фотосесії, коли артист виїжджав із паркінгу.

Попри те, що активна фаза негоди минула кілька днів тому, на виїздах залишилися щільні снігові замети. Автомобіль співака миттєво втратив зчеплення з дорогою, "сів на пузо" і перестав рухатися.

На допомогу Юліку відразу кинулися члени його команди та звичайні львів'яни, які проходили повз.

Протягом 40 хвилин люди намагалися виштовхати машину вручну, підкладаючи під колеса підручні засоби, проте зрушити транспорт із місця було майже неможливо.

Ситуація здавалася безнадійною, аж поки поруч не проїжджала вантажівка. Водій великогабаритного авто не проїхав повз, оцінив масштаб проблеми та за допомогою троса витягнув легковик артиста на розчищену ділянку.

Юлік розповів, хто його врятував (скриншот)

"Це була дуже неприємна й водночас показова історія. Снігопаду вже давно не було, але через неочищені заїзди та двори авто просто сіло в сніг. Ми реально хвилин 30-40 штовхали машину руками. У якийсь момент здавалося, що нічого не вийде", - розповідає Юлік.

Співак наголосив, що вчинок незнайомого водія став для нього прикладом справжньої людяності.

"Водій вантажівки просто зупинився і сказав: "Давайте допоможу, бо так ви ще довго будете стояти". Він не пошкодував часу і просто допоміг. Для мене це момент неймовірної солідарності", - додав артист.

На щастя, інцидент завершився без пошкоджень автомобіля. Юлік подякував усім небайдужим, хто не залишив його в сніговій пастці.