Известный певец попал в беду посреди Львова: спасали все прохожие

Понедельник 26 января 2026 23:04
Известный певец попал в беду посреди Львова: спасали все прохожие Юлик попал в снежное приключение во Львове (фото: пресс-служба артиста)
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец Юлик (Назарий Гук) попал в снежный плен в центре Львова. Более часа артист вместе с командой и неравнодушными прохожими пытался освободить машину из плотных сугробов, однако спасти ситуацию смог только случайный водитель грузовика.

Деталями дорожного инцидента Юлик поделился в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина.

Час борьбы и помощь прохожих

Неприятность случилась после завершения фотосессии, когда артист выезжал с паркинга.

Несмотря на то, что активная фаза непогоды прошла несколько дней назад, на выездах остались плотные снежные заносы. Автомобиль певца мгновенно потерял сцепление с дорогой, "сел на пузо" и перестал двигаться.

На помощь Юлику сразу бросились члены его команды и обычные львовяне, которые проходили мимо.

В течение 40 минут люди пытались вытолкать машину вручную, подкладывая под колеса подручные средства, однако сдвинуть транспорт с места было почти невозможно.

Ситуация казалась безнадежной, пока рядом не проезжал грузовик. Водитель крупногабаритного авто не проехал мимо, оценил масштаб проблемы и с помощью троса вытащил легковушку артиста на расчищенный участок.

Известный певец попал в беду посреди Львова: спасали все прохожиеЮлик рассказал, кто его спас (скриншот)

"Это была очень неприятная и одновременно показательная история. Снегопада уже давно не было, но из-за неочищенных заездов и дворов авто просто село в снег. Мы реально минут 30-40 толкали машину руками. В какой-то момент казалось, что ничего не получится", - рассказывает Юлик.

Певец отметил, что поступок незнакомого водителя стал для него примером настоящей человечности.

"Водитель грузовика просто остановился и сказал: "Давайте помогу, потому что так вы еще долго будете стоять". Он не пожалел времени и просто помог. Для меня это момент невероятной солидарности", - добавил артист.

К счастью, инцидент завершился без повреждений автомобиля. Юлик поблагодарил всех неравнодушных, кто не оставил его в снежной ловушке.

