На вершине без изменений, а вице-чемпион взял курс на понижение: итоги 20 тура УПЛ

21:27 15.03.2026 Вс
3 мин
"Шахтер", ЛНЗ, "Полесье" и "Динамо" синхронно выиграли свои матчи
aimg Андрей Костенко
На вершине без изменений, а вице-чемпион взял курс на понижение: итоги 20 тура УПЛ "Шахтер" победил "Металлист 1925" и сохранил лидерство

Завершился 20-й тур украинской Премьер-лиги. В восьми матчах было зафиксировано лишь два ничейных результата. А одна из команд записала в свой актив разгромную победу.

Итоги трех игровых дней - подводит РБК-Украина.

Уверенные шаги лидеров

С точки зрения борьбы за чемпионство и медали - в таблице ничего не изменилось. Донецкий "Шахтер", черкасский ЛНЗ, житомирское "Полесье" и киевское "Динамо" одержали очередные победы и сохранили очковый баланс.

А вот криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист 1925" - после поражений заметно отстали от лидеров. От топ-четверки их отделяют уже семь очков, отыграть которые за 10 оставшихся матчей будет непросто.

Кто на вылет

В нижней части таблицы все плохо у "Полтавы" и "Александрии". Потерпев очередные поражения, они отстают от спасательного 14-го места на 10 и 8 очков соответственно.

Похоже, что даже участие в переходных матчах - для них уже несбыточная мечта. Неутешительную судьбу дебютанта - "Полтавы" - можно понять. Но "Александрия" - действующий вице-чемпион страны. Такого стремительного регресса в истории отечественных чемпионатов еще не было.

Все результаты 20-го тура:

"Полтава" - "Карпаты" - 0:4 (Чебер, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74). На 25-й минуте Плахтырь ("Полтава") не реализовал пенальти.

"Динамо" - "Оболонь" - 2:1 (Ярмоленко, 31, с пенальти, Пономаренко, 40 - Устименко, 20).

ЛНЗ - "Александрия" - 2:0 (Путря, 35, с пенальти, Ассинор, 90). На 90+4-й минуте удален Кастильо ("Александрия").

"Кудривка" - "Верес" - 0:0.

"Полесье" - "Кривбасс" - 2:0 (Краснопир, 34, Назаренко, 75).

"Эпицентр" - "Рух" - 2:0 (Сифуэнтес, 52, с пенальти, Сидун, 87).

"Колос" - "Заря" - 1:1 (Салабай, 49 - Андушич, 89).

"Шахтер" - "Металлист 1925" - 1:0 (Педриньо, 62, с пенальти).

На вершине без изменений, а вице-чемпион взял курс на понижение: итоги 20 тура УПЛ

Гонка бомбардиров

Сразу четыре футболиста ведут отчаянную борьбу за титул лучшего бомбардира сезона. Двое из них - Матвей Пономаренко ("Динамо") и Бабукар Фаал ("Карпаты") - пополнили свой голевой счет в завершившемся туре.

Отметим стремительный рывок Пономаренко. Если конкуренты забивали свои 8 голов за 18-20 матчей, ему для этого понадобилось лишь 9 игр.

Лучшие бомбардиры:

  • Матвей Пономаренко ("Динамо") - 8 голов (9 матчей)
  • Филипп Будковский ("Заря") - 8 (18)
  • Николай Гайдучик ("Полесье") - 8 (20)
  • Бабукар Фаал ("Рух" / "Карпаты") - 8 (20)

Когда следующий тур

21-й тур УПЛ из-за участия сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026 стартует необычно рано - первые матчи состоятся уже в среду и четверг (18 и 19 марта). Заключительные игры запланированы на субботу и воскресенье (21 и 22 марта).

Из-за участия "Шахтера" в плей-офф Лиги конференций (ответный матч 1/8 финала с польским "Лехом" - в четверг, 19 марта), игра "горняков" с луганской "Зарей" перенесена. Она состоится в один из резервных дней.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
