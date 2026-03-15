На вершине без изменений, а вице-чемпион взял курс на понижение: итоги 20 тура УПЛ
Завершился 20-й тур украинской Премьер-лиги. В восьми матчах было зафиксировано лишь два ничейных результата. А одна из команд записала в свой актив разгромную победу.
Итоги трех игровых дней - подводит РБК-Украина.
Уверенные шаги лидеров
С точки зрения борьбы за чемпионство и медали - в таблице ничего не изменилось. Донецкий "Шахтер", черкасский ЛНЗ, житомирское "Полесье" и киевское "Динамо" одержали очередные победы и сохранили очковый баланс.
А вот криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист 1925" - после поражений заметно отстали от лидеров. От топ-четверки их отделяют уже семь очков, отыграть которые за 10 оставшихся матчей будет непросто.
Кто на вылет
В нижней части таблицы все плохо у "Полтавы" и "Александрии". Потерпев очередные поражения, они отстают от спасательного 14-го места на 10 и 8 очков соответственно.
Похоже, что даже участие в переходных матчах - для них уже несбыточная мечта. Неутешительную судьбу дебютанта - "Полтавы" - можно понять. Но "Александрия" - действующий вице-чемпион страны. Такого стремительного регресса в истории отечественных чемпионатов еще не было.
Все результаты 20-го тура:
"Полтава" - "Карпаты" - 0:4 (Чебер, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74). На 25-й минуте Плахтырь ("Полтава") не реализовал пенальти.
"Динамо" - "Оболонь" - 2:1 (Ярмоленко, 31, с пенальти, Пономаренко, 40 - Устименко, 20).
ЛНЗ - "Александрия" - 2:0 (Путря, 35, с пенальти, Ассинор, 90). На 90+4-й минуте удален Кастильо ("Александрия").
"Кудривка" - "Верес" - 0:0.
"Полесье" - "Кривбасс" - 2:0 (Краснопир, 34, Назаренко, 75).
"Эпицентр" - "Рух" - 2:0 (Сифуэнтес, 52, с пенальти, Сидун, 87).
"Колос" - "Заря" - 1:1 (Салабай, 49 - Андушич, 89).
"Шахтер" - "Металлист 1925" - 1:0 (Педриньо, 62, с пенальти).
Гонка бомбардиров
Сразу четыре футболиста ведут отчаянную борьбу за титул лучшего бомбардира сезона. Двое из них - Матвей Пономаренко ("Динамо") и Бабукар Фаал ("Карпаты") - пополнили свой голевой счет в завершившемся туре.
Отметим стремительный рывок Пономаренко. Если конкуренты забивали свои 8 голов за 18-20 матчей, ему для этого понадобилось лишь 9 игр.
Лучшие бомбардиры:
- Матвей Пономаренко ("Динамо") - 8 голов (9 матчей)
- Филипп Будковский ("Заря") - 8 (18)
- Николай Гайдучик ("Полесье") - 8 (20)
- Бабукар Фаал ("Рух" / "Карпаты") - 8 (20)
Когда следующий тур
21-й тур УПЛ из-за участия сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026 стартует необычно рано - первые матчи состоятся уже в среду и четверг (18 и 19 марта). Заключительные игры запланированы на субботу и воскресенье (21 и 22 марта).
Из-за участия "Шахтера" в плей-офф Лиги конференций (ответный матч 1/8 финала с польским "Лехом" - в четверг, 19 марта), игра "горняков" с луганской "Зарей" перенесена. Она состоится в один из резервных дней.
Также узнайте, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы над "Лехом".