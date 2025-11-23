ua en ru
Скандал навколо "Танців із зірками": Кухар та Завадюк відреагували на заяви Гвоздьової

Неділя 23 листопада 2025 21:24
UA EN RU
Скандал навколо "Танців із зірками": Кухар та Завадюк відреагували на заяви Гвоздьової Катерина Кухар і Володимир Завадюк (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Навколо спецвипуску шоу "Танці із зірками", яке повертається на 1+1 Україна після чотирирічної паузи, розгорнулася публічна дискусія. Танцівниця й чемпіонка Ілона Гвоздьова розкритикувала склад оновленого журі, а на її слова вже відповіли прима-балерина Катерина Кухар та продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Що сказала раніше Гвоздьова

Гвоздьова різко висловилася про участь Кухар у складі суддів.

"Вона залишається однією з найяскравіших фігур українського телебачення. Її вміння бути помітною, працювати між двома країнами та зберігати свій впізнаваний стиль - це теж своєрідний талант. Хоча вона ніколи в житті не розбиралася в бальній хореографії, але головне зайти красиво "в ритмі па-де-де через жу в андедан", - написала Гвоздьова.

Вона також натякнула, що суддівське крісло має займати фахівець саме з бальної хореографії.

Скандал навколо &quot;Танців із зірками&quot;: Кухар та Завадюк відреагували на заяви ГвоздьовоїІлона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Відповідь Катерини Кухар

Кухар відреагувала у коментарі NV, нагадавши, що класичний танець є фундаментом для багатьох інших напрямків.

"Каркас народних та бальних танців, художньої гімнастики - це ази класичного танцю плюс стрейчінг. Ілона напевно має це знати. Я поважаю будь-який професіоналізм і школу, якщо за нею стоять праця та відданість справі. Ми можемо відрізнятися стилем танців і досвідом, й в цьому сила мистецтва - воно багатогранне. Ілона мені в цій ситуації нагадує героїню зі Сплячої красуні, чарівницю Карабос, яку король й королева забули запросити на хрестини", - зазначила Кухар.

Скандал навколо &quot;Танців із зірками&quot;: Кухар та Завадюк відреагували на заяви ГвоздьовоїКатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Реакція Володимира Завадюка

Продюсер шоу також звернувся до Гвоздьової, підкресливши, що її внесок у проєкт важко переоцінити.

"Раджу бачити світло попри будь-яку темряву. Не зраду, а старання десятків людей. Визнавати свої помилки, за що тобі вдячний. І йти вперед з почуттям гідності. Ми та особисто я цінуємо твій неймовірний шлях в проєкті. Без тебе б він ніколи не був настільки яскравим. Якщо чимось і колись образили - теж вибач. Будемо раді запросити на зйомки ефіру, насолодитися силою танцю", - написав Завадюк.

Скандал навколо &quot;Танців із зірками&quot;: Кухар та Завадюк відреагували на заяви ГвоздьовоїЗавадюк відповів на критику Гвоздьової (скріншот)

Нагадаємо, проєкт "Танці із зірками" повертається з новим слоганом - "Рух до життя". Суддями стали Дмитро Дікусар, Monatik, Катерина Кухар і Наталія Могилевська. За словами творців, проєкт має надихати глядачів і підтримувати їх у непростий час.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: NV, Instagram Ілони Гвоздьової.

