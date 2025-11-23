ua en ru
Повернення "Танців з зірками": Гвоздьова розкрила "непопулярну думку" про Кухар та Монатіка

Неділя 23 листопада 2025 14:45
Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Поліна Іваненко

Хореограф Ілона Гвоздьова, яка стала переможницею "Танців з зірками 2018" разом з Ігорем Ласточкіним, висловилася про повернення шоу. Проєкт відродять у спецвипуску, а суддями стануть Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, Катерина Кухар і Дмитро Монатік.

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Гвоздьова висловилася про шоу й розкритикувала вибір суддів.

Що написала танцівниця

За словами Ілони, вона озвучила "непопулярну думку про популярний проєкт". Спочатку вона висловилася про те, що на шоу запросили військового-танцюриста Дікусара. Це рішення вона похвалила.

"Нарешті, продюсери шоу оцінили професіоналізм і досвід Дмитра, який завжди був гідним кандидатом, ще задовго до війни та служби в ЗСУ. Зараз його присутність у складі журі - влучне рішення: він поєднує героїчний образ, авторитет серед глядачів і беззаперечну фаховість", - написала Гвоздьова.

А ось той факт, що однією з суддів стане Кухар, танцюристка оцінила іронічно. За словами Ілони, Катерина залишається "однією з найяскравіших постатей українського телебачення".

"Її вміння бути помітною, працювати між двома країнами та зберігати свій впізнаваний стиль - це теж своєрідний талант. Хоча вона ніколи в житті не розбиралася в бальній хореографії, але головне зайти красиво "в ритмі па-де-де через д*пу в андедан", - заявила танцюристка.

Також Гвоздьова висловилася про роль Могилевської і Монатіка. Хореограф зауважила, що це, в першу чергу, співаки, а не професійні хореографи.

Гвоздьова розкритикувала "Танці з зірками" (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Без сумніву, заслуговують бути журі на будь-якому музичному шоу - "Голос країни", "Євробачення" тощо. Та цього разу вибір продюсерів знову зійшовся на танцях. Хочеться вірити, що в майбутньому можливість проявитися отримають і професійні хореографи, які роками створюють танцювальне мистецтво, але поки залишаються за лаштунками", - наголосила Ілона.

Сама ж вона участі у нових "Танцях з зірками" не братиме. Ця історія закінчилася у її житті ще у 2021 році, коли Гвоздьова вийшла на паркет с Юрієм Ткачем.

"Все, що я могла віддати цьому проєкту, я віддала. Він завжди лишиться в моєму серці. І більше я не планую виходити на паркет цього проєкту на каналі 1+1! А по-друге, керівництво проєкту не запрошувало мене приймати участь в цьому благодійному випуску! Але, як і більшість, лишаюсь спостерігати", - резюмувала вона.

Повернення &quot;Танців з зірками&quot;: Гвоздьова розкрила &quot;непопулярну думку&quot; про Кухар та МонатікаГвоздьова висловилася про "Танці з зірками" (скріншот)

Судді нових "Танців" на критику Гвоздьової поки що не реагували.

