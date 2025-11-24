ua en ru
Перші учасники "Танців з зірками": хто вийде на паркет у новорічному спецвипуску

Понеділок 24 листопада 2025 12:08
Перші учасники "Танців з зірками": хто вийде на паркет у новорічному спецвипуску Стали відомі перші учасники "Танців із зірками" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори благодійного новорічного випуску проєкту "Танці з зірками. Рух до життя" оголосили перших трьох учасників, які вийдуть на паркет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку проєкту в Instagram.

Так, до спецвипуску долучаться представники шоу-бізнесу, медіа та військові, які цього року втілять свої мрії та підтримають збір на прицільну евакуацію для Сил оборони України.

Перші учасники &quot;Танців з зірками&quot;: хто вийде на паркет у новорічному спецвипускуСтали відомі перші учасники "Танців із зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Стендап-комік Василь Байдак

Василь Байдак - один із найвідоміших українських коміків, учасник театру абсурду "Горобчик" та пародійного гурту Badstreet Boys.

Його стиль виступів нерідко називають "комедією абсурду". З перших днів повномасштабного вторгнення артист активно волонтерить і бере участь у великих зборах на підтримку українських захисників.

Перші учасники &quot;Танців з зірками&quot;: хто вийде на паркет у новорічному спецвипускуВасиль Байдак (фото: instagram.com/by_by_duck)

Ветеранка Руслана Данілкіна

Руслана Данілкіна пішла на фронт у 18 років, де служила операторкою-зв’язківицею.

10 лютого 2023 року отримала важке поранення. Пройшовши тривалий шлях реабілітації та прийняття нового життя, сьогодні вона допомагає іншим пораненим українцям.

З вересня 2023 року працює в медичному центрі Superhumans, підтримуючи пацієнтів та допомагаючи їм адаптуватися. Також веде активний блог у соцмережах, де ділиться досвідом і мотивує інших.

Перші учасники &quot;Танців з зірками&quot;: хто вийде на паркет у новорічному спецвипускуРуся Данілкіна (фото: instagram.com/rusya_danilkina)

Ведуча “Сніданку з 1+1” Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс багато років мріяла вийти на паркет "Танців". Цього року мрія здійсниться: ведуча вступає у символічну естафету від своїх колег Людмили Барбір і Руслана Сенічкіна, які брали участь у шоу в попередніх сезонах.

Глядачі знають Нелю за її щирість, теплоту та світлу енергетику, і саме такою вона вийде на сцену в новорічному випуску.

Перші учасники &quot;Танців з зірками&quot;: хто вийде на паркет у новорічному спецвипускуНеля Шовкопляс (фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas)

Що відомо про повернення "Танців із зірками"

Проєкт реалізується у партнерстві з Superhumans Center - всеукраїнським сучасним центром, що спеціалізується на лікуванні воєнних травм.

Разом із лікарями команда шоу підтримує збір на прицільну евакуацію - інноваційний формат транспортування поранених військових з передової безпосередньо до операційної.

Такий підхід дозволяє скоротити час евакуації до 17, а подекуди й до 15 годин після поранення.

Ці години є критичними: саме вони часто визначають, чи вдасться врятувати кінцівку або навіть життя бійця.

Склад суддів спеціального випуску також сталий, але оновлений. До журі увійшов танцівник із багаторічним досвідом у проєкті, а від початку повномасштабної війни - боєць ЗСУ Дмитро Дікусар.

Поруч із ним оцінюватиме виступи Наталія Могилевська, яка тричі брала участь у "Танцях з зірками" й добре знає проєкт зсередини.

До складу суддів долучився й MONATIK - артист, який задає тон українській попмузиці та має експертизу в хореографії. Завершує четвірку прима-балерина Катерина Кухар.

