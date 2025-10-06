Важливі зміни у збірній України: Очеретько замінює Зубкова на відбір до ЧС-2026

Збірна України внесла чергову зміну у склад на матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Замість Олександра Зубкова у національну команду викликаний півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Головний тренер української збірної Сергій Ребров оголосив оновлений склад команди на поєдинки проти Ісландії та Азербайджану.
Олег Очеретько замінить у складі синьо-жовтих Олександра Зубкова з турецького "Трабзонспору".
Це вже друга втрата правого вінгера для збірної після виключення Віктора Циганкова.
Збірна України проведе перший жовтневий поєдинок відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45.
Наступна гра відбудеться 13 жовтня о 21:45, коли Україна зустрінеться з командою Азербайджану у Кракові, Польща.
13 листопада о 21:45 українська команда зіграє проти Франції у ще одному матчі кваліфікації.
Останній поєдинок у цьому циклі запланований на 16 листопада о 19:00 - Україна прийматиме Ісландію у Варшаві, Польща.
