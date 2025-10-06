Важные изменения в сборной Украины: Очеретько заменяет Зубкова на отбор к ЧМ-2026

Сборная Украины внесла очередное изменение в состав на матчи отбора к чемпионату мира-2026. Вместо Александра Зубкова в национальную команду вызван полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров объявил обновленный состав команды на поединки против Исландии и Азербайджана.
Олег Очеретько заменит в составе сине-желтых Александра Зубкова из турецкого "Трабзонспора".
Это уже вторая потеря правого вингера для сборной после исключения Виктора Цыганкова.
Сборная Украины проведет первый октябрьский поединок отбора чемпионата мира-2026 против Исландии 10 октября в 21:45.
Следующая игра состоится 13 октября в 21:45, когда Украина встретится с командой Азербайджана в Кракове, Польша.
13 ноября в 21:45 украинская команда сыграет против Франции в еще одном матче квалификации.
Последний поединок в этом цикле запланирован на 16 ноября в 19:00 - Украина будет принимать Исландию в Варшаве, Польша.
Ранее мы писали о дебютанте сборной Владиславе Великане, которого тоже довызвал главный тренер сборной.
Напомним, почему игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко пропустит матчи сборной Украины.
Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.