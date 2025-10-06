Важные изменения в сборной Украины: Очеретько заменяет Зубкова на отбор к ЧМ-2026

Изменения в составе перед Исландией и Азербайджаном

Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров объявил обновленный состав команды на поединки против Исландии и Азербайджана.

Олег Очеретько заменит в составе сине-желтых Александра Зубкова из турецкого "Трабзонспора".

Это уже вторая потеря правого вингера для сборной после исключения Виктора Цыганкова.

Полный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк). Защитники: Илья Забарный ("ПСЖ"), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля ("Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Богдан Михайличенко ("Полесье").

Илья Забарный ("ПСЖ"), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля ("Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Богдан Михайличенко ("Полесье"). Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин ("Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Артем Бондаренко, Олег Очеретько ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Великан ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ("Дженоа").

Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин ("Динамо"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Артем Бондаренко, Олег Очеретько ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Великан ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Руслан Малиновский ("Дженоа"). Нападающие: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона"). Резервный список: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок ("Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю"), Максим Таловеров ("Сток Сити").

Расписание октябрьских матчей сборной Украины

Сборная Украины проведет первый октябрьский поединок отбора чемпионата мира-2026 против Исландии 10 октября в 21:45.

Следующая игра состоится 13 октября в 21:45, когда Украина встретится с командой Азербайджана в Кракове, Польша.

13 ноября в 21:45 украинская команда сыграет против Франции в еще одном матче квалификации.

Последний поединок в этом цикле запланирован на 16 ноября в 19:00 - Украина будет принимать Исландию в Варшаве, Польша.