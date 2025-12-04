Усик офіційно отримав дозвіл на бій з Вайдлером: коли і де відбудеться протистояння

Український чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик офіційно отримав право провести добровільний захист поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента організації Маурісіо Сулеймана.

WBC дозволила Усику обрати суперника

За словами Сулеймана, команда Усика подала запит на добровільний захист титулу, і організація його схвалила. Це означає, що українець може самостійно обрати суперника – без призначення обов'язкового претендента.

"Усик подав запит про добровільний захист, який було схвалено", - зазначив Сулейман.

Право Вайлдера

Раніше Усик заявив про бажання зустрітися на рингу з колишнім чемпіоном світу з США Деонтеєм Вайдлером. Президент WBC підкреслив, що американець має право на бій за титул.

"В оновленому рейтингу WBC Вайлдер увійде до топ-10 – підніметься на 8-ме або 9-те місце – тому він має право кинути виклик Усику, якщо забажає", - сказав Сулейман.

Зазначимо, що у поточній версії рейтингу американець перебуває на 13-й сходинці.

IBF також не заперечує

Як зазначає Sky Sports, Міжнародна федерація боксу (IBF) зі свого боку також не бачить перешкод для титульного бою Усика, оскільки не є наступною в черзі ротації чемпіонських поясів.

"Це було б проблемою лише тоді, якби ми призначали обов'язковий захист титулу", - пояснили в організації.

Статус Усика дозволяє йому обирати варіанти. Зараз українець утримує титули WBC, WBА та IBF, однак нещодавно добровільно відмовився від поясу WBO, аби уникнути обов'язкового захисту проти британця Фабіо Вордлі.

Реакція Вайдлера

40-річний американський боксер не приховував здивування після новини про те, що Усик хоче провести бій саме з ним. Він навіть наголосив, що сприйматиме це всерйоз лише після підписання контракту.

Водночас Вайдлер дуже гідно відреагував на інтерес українця. Він зазначив, що для нього є честю почути про бажання непереможного чемпіона вийти з ним у ринг.

"Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт", - процитував слова Вайлдера портал ESNEWS.

Коли і де може відбутися бій

За неофіційної інформацією, команди майбутніх суперників вже мали перші контакти.

Наразі розглядаються два варіанти часу та місця бою. Або в лютому-березні в аравійському Ер-Ріяді, або – у квітні в США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).

Деонтей Вайдлер з поясом WBC (фото: en.wikipedia.org)

Хто такий Деонтей Вайдлер

40-річний американський професійний боксер, колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015–2020). Прізвисько – "Бронзовий бомбардувальник".

Відомий потужним нокаутуючим ударом: 43 із 44-х перемог здобув достроково. Учасник Олімпійських ігор 2008 року, де завоював бронзову медаль. Один із найнебезпечніших панчерів свого покоління.

З 2006 до 2019 го року провів 43 поєдинки без поразок (одна нічия – з Тайсоном Ф'юрі). Але потім потрапив у смугу невдач. Спочатку двічі програв Ф'юрі, потім – зазнав поразок від Джозефа Паркера та Чжан Чжілея.

Свій останній поєдинок провів у червні 2025-го – здолав технічним нокаутом у 7-му раунді співвітчизника Тайррелла Херндона. Це був перший успіх Вайдлера за майже три роки.