"У держави не краду". У мережі накинулися на Полякову через відпочинок у Буковелі: вона відповіла

Українська артистка Оля Полякова публічно відреагувала на хвилю критики, що здійнялася в соцмережах через її зимовий відпочинок у Буковелі разом із родиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Під час свят до співачки з США приїхала її старша донька Маша разом із чоловіком - іноземцем Еденом Пассареллі.

Родина вирішила провести час в українських Карпатах і зупинилася у приватній віллі серед гірських пейзажів.

Світлинами з поїздки Полякова поділилася у фотоблозі, однак частина користувачів сприйняла такий формат відпочинку критично, дорікаючи артистці за "розкіш" у воєнний час.

Оля Полякова на відпочинку у Буковелі (скріншот)

На закиди зірка вирішила відповісти напряму. Вона наголосила, що не вважає за потрібне виправдовуватися за власні витрати, адже заробляє кошти чесною працею.

"Слухайте, по-перше, давайте не рахувати чужі гроші. По-друге, я свої кошти заробляю чесно своєю спиною, горбом і горлодранкою. Ніде і ні в кого не краду. У держави не краду. Ви висувайте претензії тому, хто краде у вас. Свої гроші я заробляю чесно", - запевнила артистка.

Окремо Полякова прокоментувала свій фінансовий стан, зазначивши, що її доходи після початку повномасштабної війни суттєво зменшилися.

Водночас, за словами артистки, навіть нинішні гонорари дозволяють їй інколи планувати відпочинок із близькими.

"Звичайно, це зовсім не ті гроші, які були до війни. От якби нам зараз миру. Було би, звісно, краще", - додала вона.

