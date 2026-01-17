"Вязать носки - не про меня": Оля Полякова сказала, как готовится стать бабушкой

Певица Оля Полякова, которой 17 января исполнилось 47 лет. По этому случаю звезда призналась, готова ли стать бабушкой и желает ли она своей 20-летней дочери стать мамой уже сейчас.

Готова ли певица стать бабушкой

По словам Поляковой, если бы она уже сейчас стала бабушкой, то сначала ее бы это немного смущало. Но это такое же ощущение, как и осознание того, что у певицы есть взрослые дети.

"Пять лет я не могла принять сам факт: "У меня двое взрослых детей?". Я долго привыкала к этому статусу. К статусу бабушки я даже больше готова, чем когда-то была готова к статусу мамы взрослых детей, потому что я научилась относиться к жизни легче. Статус бабушки точно не заставит меня сесть и вязать носки, забыть о себе, о своих радостях и удовольствиях или быть только нянькой для внука", - рассказала звезда.

Оля Полякова и ее дочь Маша (фото: instagram.com/marypoppers1)

"Это не про меня. Для СМИ, наверное, это будет просто новая приставка - "новоиспеченная бабушка Оля Полякова". А в жизни ничего не изменится. Я не перестану носить короткие юбки и провоцировать полуголыми или совсем голыми образами. Я считаю, что нужно получать удовольствие от себя, пока у тебя есть желание это делать", - добавила она.

Также Полякова рассказала, какой была бы ее первая реакция на новость о беременности 20-летней дочери. Она подчеркнула, что будет радоваться за Машу.

"Если однажды она захочет родить ребенка, изменить планы или поехать жить в трейлере - это будет ее выбор. Я не буду его ни комментировать, ни критиковать. Я считаю, что ребенок ей сейчас не нужен", - призналась артистка.

"Она - студентка в чужой стране, без собственного жилья и дохода, поэтому сейчас не тот этап жизни. Голова на плечах, контрацепция и четкое ощущение своего предназначения и будущего - точно не о рождении детей в 20 лет", - резюмировала она.