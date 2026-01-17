ua en ru
"Вязать носки - не про меня": Оля Полякова сказала, как готовится стать бабушкой

Суббота 17 января 2026 16:49
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова, которой 17 января исполнилось 47 лет. По этому случаю звезда призналась, готова ли стать бабушкой и желает ли она своей 20-летней дочери стать мамой уже сейчас.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Полякова сказала в интервью Viva.

Готова ли певица стать бабушкой

По словам Поляковой, если бы она уже сейчас стала бабушкой, то сначала ее бы это немного смущало. Но это такое же ощущение, как и осознание того, что у певицы есть взрослые дети.

"Пять лет я не могла принять сам факт: "У меня двое взрослых детей?". Я долго привыкала к этому статусу. К статусу бабушки я даже больше готова, чем когда-то была готова к статусу мамы взрослых детей, потому что я научилась относиться к жизни легче. Статус бабушки точно не заставит меня сесть и вязать носки, забыть о себе, о своих радостях и удовольствиях или быть только нянькой для внука", - рассказала звезда.

Маша Полякова чесно відповіла, чи отримує гроші від батьків на розвиток музичної кар'єриОля Полякова и ее дочь Маша (фото: instagram.com/marypoppers1)

"Это не про меня. Для СМИ, наверное, это будет просто новая приставка - "новоиспеченная бабушка Оля Полякова". А в жизни ничего не изменится. Я не перестану носить короткие юбки и провоцировать полуголыми или совсем голыми образами. Я считаю, что нужно получать удовольствие от себя, пока у тебя есть желание это делать", - добавила она.

Также Полякова рассказала, какой была бы ее первая реакция на новость о беременности 20-летней дочери. Она подчеркнула, что будет радоваться за Машу.

"Если однажды она захочет родить ребенка, изменить планы или поехать жить в трейлере - это будет ее выбор. Я не буду его ни комментировать, ни критиковать. Я считаю, что ребенок ей сейчас не нужен", - призналась артистка.

"Она - студентка в чужой стране, без собственного жилья и дохода, поэтому сейчас не тот этап жизни. Голова на плечах, контрацепция и четкое ощущение своего предназначения и будущего - точно не о рождении детей в 20 лет", - резюмировала она.

