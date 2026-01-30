Усик жорстко відповів на закиди про вік після матчу за "Полісся"

Під час тренувального збору в Іспанії разом з футбольним клубом "Полісся" чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зробив низку заяв про спортивне та особисте життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Usyk17 .

Вдома – як турист

Говорячи про шлях до вершин у боксі, Усик наголосив, що за спортивними титулами стоїть висока особиста ціна. За його словами, успіх означає постійну розлуку з родиною та життя "на валізах".

"Моя ціна успіху – це не бачити, як народжуються мої діти, не бути на їхніх днях народження. Я майже не живу з ними в одному домі, а приїжджаю, як тимчасовий турист", - зізнався Усик.

При цьому чемпіон підкреслив, що кожну хвилину поруч із родиною намагається використати максимально.

"Коли я з ними, я стараюся більше говорити, слухати, допомагати. Просто бути батьком", - додав він.

Реакція на розмови про вік

Окремо Усик відреагував на закиди щодо віку та розмови про нібито спад його фізичних можливостей. За словами боксера, подібну критику він чує ледь не щодня.

"Мені постійно кажуть, що я старий, що мені вже 39 і що молоді підходять", - розповів чемпіон.

Водночас Усик зазначив, що всі його спаринг-партнери значно молодші, і часто самі дивуються інтенсивності тренувань.

"Після спарингів вони кажуть: "Мені здається, він злий, бо про нього говорять, що він старий. Він дуже жорстко б'є", - розповів боксер.

На розмови про вік Усик відреагував у властивій собі прямолінійній манері:

"Усе, що говорять за вашою спиною, чує тільки ваша …", - відрізав він.

Якщо "Полісся" стане чемпіоном

Не оминули й тему футболу. Усик після матчу за житомирський клуб розповів, як відзначить можливий тріумф "Полісся" в чемпіонаті України.

"Коли ми виграємо перший трофей чемпіонату України, я буду пити червоне вино прямо з пляшки", - заявив боксер.

Головне бажання Усика

Наприкінці Усик наголосив, що попри всі спортивні досягнення його головна мрія не пов'язана з боксом.

"Я, як кожен українець, не мрію. Я хочу, щоб якнайшвидше в нашій країні закінчилася війна. Щоб припинився цей жах, щоб люди не замерзали вдома. Більше я ні про що не мрію", - підсумував Усик.