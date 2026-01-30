ua en ru
Усик жестко ответил на упреки о возрасте после матча за "Полесье"

Пятница 30 января 2026 10:24
UA EN RU
Усик жестко ответил на упреки о возрасте после матча за "Полесье" Александр Усик (фото: ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Во время тренировочного сбора в Испании вместе с футбольным клубом "Полесье" чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сделал ряд заявлений о спортивной и личной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Usyk17.

Дома - как турист

Говоря о пути к вершинам в боксе, Усик отметил, что за спортивными титулами стоит высокая личная цена. По его словам, успех означает постоянную разлуку с семьей и жизнь "на чемоданах".

"Моя цена успеха - это не видеть, как рождаются мои дети, не быть на их днях рождения. Я почти не живу с ними в одном доме, а приезжаю, как временный турист", - признался Усик.

При этом чемпион подчеркнул, что каждую минуту рядом с семьей старается использовать максимально.

"Когда я с ними, я стараюсь больше говорить, слушать, помогать. Просто быть отцом", - добавил он.

Реакция на разговоры о возрасте

Отдельно Усик отреагировал на упреки относительно возраста и разговоры о якобы спаде его физических возможностей. По словам боксера, подобную критику он слышит чуть ли не каждый день.

"Мне постоянно говорят, что я старый, что мне уже 39 и что молодые подходят", - рассказал чемпион.

В то же время Усик отметил, что все его спарринг-партнеры значительно моложе, и часто сами удивляются интенсивности тренировок.

"После спаррингов они говорят: "Мне кажется, он злой, потому что о нем говорят, что он старый. Он очень жестко бьет", - рассказал боксер.

На разговоры о возрасте Усик отреагировал в свойственной себе прямолинейной манере:

"Все, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша...", - отрезал он.

Если "Полесье" станет чемпионом

Не обошли и тему футбола. Усик после матча за житомирский клуб рассказал, как отметит возможный триумф "Полесья" в чемпионате Украины.

"Когда мы выиграем первый трофей чемпионата Украины, я буду пить красное вино прямо из бутылки", - заявил боксер.

Главное желание Усика

В конце Усик отметил, что несмотря на все спортивные достижения его главная мечта не связана с боксом.

"Я, как каждый украинец, не мечтаю. Я хочу, чтобы как можно быстрее в нашей стране закончилась война. Чтобы прекратился этот ужас, чтобы люди не замерзали дома. Больше я ни о чем не мечтаю", - подытожил Усик.

Ранее мы сообщили, что Уайлдер вместо Усика будет драться с Чисорой.

Также мы писали, что Александр Усик получил награду "Нокаут года" от WBC.

Бокс Футбол Александр Усик
