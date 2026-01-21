Усик у списку: WBC назвала найкращих за підсумками 2025 року

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила список найкращих боксерів та подій за підсумками 2025 року. До переліку лауреатів премії WBC Best of 2025 потрапив і українець Олександр Усик, якого відзначили в одній із ключових номінацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації .

Усик – автор нокауту року

Чемпіон світу з України здобув нагороду "Нокаут року". WBC відзначила його дострокову перемогу в реванші проти британця Даніеля Дюбуа.

Бій відбувся 19 липня у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". У п'ятому раунді українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував потужним лівим хуком. Саме цей епізод експерти ради визнали найяскравішим завершенням бою у 2025 році.

Зазначимо, шо завдяки цій перемозі Усик об'єднав усі пояси в надважкій вазі та втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Хто став боксером року

Найпрестижнішу індивідуальну нагороду – "Боєць року" – отримав японський чемпіон Наоя Іноуе, який упродовж сезону підтвердив статус одного з найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Найкращі бої та повернення

У номінації "Бій року" переміг поєдинок між Крістіаном Мбіллі та Лестером Мартінесом, тоді як "Драматичним боєм року" визнали протистояння Ісаака Круса й Анхеля Фіерро.

Нагороду за "Перформанс року" отримав Давид Бенавідес – за переконливий виступ у бою з Давидом Моррелем.

А легендарний філіппінець Менні Пак'яо став володарем відзнаки "Повернення року".

Усі переможці премії WBC Best of 2025:

Боєць року – Наоя Іноуе

Бій року – Крістіан Мбіллі проти Лестера Мартінеса

Найдраматичніший бій року – Ісаак Крус проти Анхеля Фієрро

Нокаут року – Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа

Перформанс року – Давід Бенавідес проти Давіда Морреля

Боєць року серед жінок – Габріела Фундора

Бій року серед жінок – Кей Скотт проти Олівії Керрі

Найдраматичніший бій року серед жінок – Йокаста Валле проти Ядіри Бустільос

Нокаут року серед жінок – Емілі Сонвіко проти Ді Аллен

Перформанс року серед жінок – Габріела Фундора проти Мерілін Бадільо Амаї

Відкриття року – Тіара Браун

Повернення року – Менні Пак'яо

Подія року – Боксерський Гран-прі WBC

Тренери року – Сінго Іноуе та Фредді Фундора