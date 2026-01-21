ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Усик у списку: WBC назвала найкращих за підсумками 2025 року

Середа 21 січня 2026 19:29
UA EN RU
Усик у списку: WBC назвала найкращих за підсумками 2025 року Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Всесвітня боксерська рада (WBC) оприлюднила список найкращих боксерів та подій за підсумками 2025 року. До переліку лауреатів премії WBC Best of 2025 потрапив і українець Олександр Усик, якого відзначили в одній із ключових номінацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.

Усик – автор нокауту року

Чемпіон світу з України здобув нагороду "Нокаут року". WBC відзначила його дострокову перемогу в реванші проти британця Даніеля Дюбуа.

Бій відбувся 19 липня у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". У п'ятому раунді українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував потужним лівим хуком. Саме цей епізод експерти ради визнали найяскравішим завершенням бою у 2025 році.

Зазначимо, шо завдяки цій перемозі Усик об'єднав усі пояси в надважкій вазі та втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Хто став боксером року

Найпрестижнішу індивідуальну нагороду – "Боєць року" – отримав японський чемпіон Наоя Іноуе, який упродовж сезону підтвердив статус одного з найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Найкращі бої та повернення

У номінації "Бій року" переміг поєдинок між Крістіаном Мбіллі та Лестером Мартінесом, тоді як "Драматичним боєм року" визнали протистояння Ісаака Круса й Анхеля Фіерро.

Нагороду за "Перформанс року" отримав Давид Бенавідес – за переконливий виступ у бою з Давидом Моррелем.

А легендарний філіппінець Менні Пак'яо став володарем відзнаки "Повернення року".

Усі переможці премії WBC Best of 2025:

Боєць року – Наоя Іноуе

Бій року – Крістіан Мбіллі проти Лестера Мартінеса

Найдраматичніший бій року – Ісаак Крус проти Анхеля Фієрро

Нокаут року – Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа

Перформанс року – Давід Бенавідес проти Давіда Морреля

Боєць року серед жінок – Габріела Фундора

Бій року серед жінок – Кей Скотт проти Олівії Керрі

Найдраматичніший бій року серед жінок – Йокаста Валле проти Ядіри Бустільос

Нокаут року серед жінок – Емілі Сонвіко проти Ді Аллен

Перформанс року серед жінок – Габріела Фундора проти Мерілін Бадільо Амаї

Відкриття року – Тіара Браун

Повернення року – Менні Пак'яо

Подія року – Боксерський Гран-прі WBC

Тренери року – Сінго Іноуе та Фредді Фундора

Раніше ми розповіли, що Усик претендує на "Нокаут року" від The Ring.

Також дізнайтеся, як Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка