Усик вперше прокоментував відмову від титулу WBO: слова чемпіона

Усик публічно оголосив про відмову від титулу

Всесвітня боксерська організація підтвердила, що отримала офіційне повідомлення від представників Олександра Усика про його намір звільнити пояс. Боксер особисто звернувся до організації у соціальних мережах, висловивши подяку.

"Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною", - сказав Усик.

Рішення про відмову від титулу WBO означає, що Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу у гевівейті, яким він став у липні, коли здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа. Наразі українець продовжує володіти чемпіонськими поясами за версіями IBF, WBA та WBC.

Чому Усик відмовився від титулу: пояснення промоутера

Український промоутер Олександр Красюк, який працює з Усиком, прокоментував для сайту Sport.ua, рішення свого підопічного. На його думку, відмова від титулу на цьому етапі кар'єри була абсолютно виправданою.

Красюк наголосив, що питання обов'язкового захисту титулу WBO постало перед Усиком після його бою з Дюбуа. Хоча боксер отримав додатковий час на відновлення після травми, згодом йому довелося вирішувати - захищати пояс чи звільняти.

"Бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", - заявив промоутер, підкреслюючи, що в цій ситуації Олександр Усик "вчинив правильно".

Новий чемпіон та його майбутнє

Новим володарем поясу WBO у надважкій вазі став британський боксер Фабіо Вордлі. Він отримав право стати головним претендентом після того, як нокаутував Джозефа Паркера в 11-му раунді.

Відомий промоутер Френк Воррен, коментуючи ситуацію, висловив захоплення новим чемпіоном.

"У Великої Британії з'явився новий чемпіон світу з боксу та нова зірка цього виду спорту. Це одна з неймовірніших історій за ті 45 років, що я працюю, і я дуже пишаюсь Фабіо Вордлі", - цитує Воррена видання The Ring.

Воррен також додав, що у 2026 році на Вордлі "очікує декілька грандіозних поєдинків, у яких він захищатиме пояс та творитиме історію".