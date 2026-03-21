Усик привіз Джошуа до Львова: як зірки боксу "запалили" по-українськи (відео)

Як Усик показав Джошуа Львів

Замість класичної світської програми Усик вирішив показати гостю справжню атмосферу України.

У Львові для боксерів влаштували імпровізоване шоу з народними мотивами, де звучали українські пісні та відбувалися запальні танці.

Особливу атмосферу створили учасниці Нацвідбору на "Євробачення" - гурт YAGODY. Артистки виконували етнічні композиції.

Живий звук, традиційні мотиви та енергія виступу вразили Джошуа. Він захоплено плескав у долоні під ритм музики і знімав усе на відео.

Сам Усик не стримував емоцій. Він підсвистував, підтримував артистів і багато посміхався.

Відомо, що це перший приїзд Ентоні Джошуа в Україну під час повномасштабної війни. Очікується, що обидва боксери стануть почесними гостями вечора боксу "Rising Stars", де відбудеться професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка.

Нагадаємо, Усик і Джошуа вже двічі зустрічалися на рингу, у 2021 та 2022 роках. Обидва поєдинки завершилися перемогою українця, а нині їхні стосунки перейшли у дружній формат.