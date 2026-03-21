Усик привез Джошуа во Львов: как звезды бокса "зажгли" по-украински (видео)

Как Усик показал Джошуа Львов

Вместо классической светской программы Усик решил показать гостю настоящую атмосферу Украины.

Во Львове для боксеров устроили импровизированное шоу с народными мотивами, где звучали украинские песни и происходили зажигательные танцы.

Особую атмосферу создали участницы Нацотбора на "Евровидение" - группа YAGODY. Артистки исполняли этнические композиции.

Живой звук, традиционные мотивы и энергия выступления поразили Джошуа. Он восторженно хлопал в ладоши под ритм музыки и снимал все на видео.

Сам Усик не сдерживал эмоций. Он подсвистывал, поддерживал артистов и много улыбался.

Известно, что это первый приезд Энтони Джошуа в Украину во время полномасштабной войны. Ожидается, что оба боксера станут почетными гостями вечера бокса "Rising Stars", где состоится профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка.

Напомним, Усик и Джошуа уже дважды встречались на ринге, в 2021 и 2022 годах. Оба поединка завершились победой украинца, а сейчас их отношения перешли в дружеский формат.