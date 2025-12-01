Усик отримав ще один титул

Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) здобув чергове визнання на світовій арені.

Визнання чемпіона

Володар титулів WBC, WBA та IBF був названий найкращим боксером 2025 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Олександр Усик з нагородою (фото: Boxing Bob Newman)

Церемонія нагородження відбулася на 63-й щорічній конвенції WBC, яка триває з 30 листопада до 5 грудня у Бангкоку (Таїланд), у готелі Marriott Marquis Queens Park.

За даними організаторів, захід зібрав рекордну кількість гостей – у головній залі розмістили 800 учасників, ще стільки ж спостерігали за подією з додаткових зон із встановленими екранами.

Хто ще отримав відзнаки

У жіночій категорії аналогічне звання отримала абсолютна чемпіонка світу в першій напівсередній вазі - британка Кеті Тейлор (25-1, 6 КО).

Кеті Телор – найкраща боксерка 2025 року (фото: DAZN Boxing)

Окрім Усика та Тейлор, нагороди отримали й інші видатні представники боксерського світу: