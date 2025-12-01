ua en ru
Усик отримав ще один титул

Понеділок 01 грудня 2025 22:59
Усик отримав ще один титул Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) здобув чергове визнання на світовій арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fightnews.com.

Визнання чемпіона

Володар титулів WBC, WBA та IBF був названий найкращим боксером 2025 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Олександр Усик з нагородою (фото: Boxing Bob Newman)

Церемонія нагородження відбулася на 63-й щорічній конвенції WBC, яка триває з 30 листопада до 5 грудня у Бангкоку (Таїланд), у готелі Marriott Marquis Queens Park.

За даними організаторів, захід зібрав рекордну кількість гостей – у головній залі розмістили 800 учасників, ще стільки ж спостерігали за подією з додаткових зон із встановленими екранами.

Хто ще отримав відзнаки

У жіночій категорії аналогічне звання отримала абсолютна чемпіонка світу в першій напівсередній вазі - британка Кеті Тейлор (25-1, 6 КО).

Кеті Телор – найкраща боксерка 2025 року (фото: DAZN Boxing)

Окрім Усика та Тейлор, нагороди отримали й інші видатні представники боксерського світу:

  • Хуан Карлос Тапія – за понад 50 років у бокс-медіа
  • Джон Г. Стрейсі – до 50-річчя завоювання титулу WBC у напівсередній вазі
  • Ліам Гаррісон – за життєві досягнення в муай-тай
  • Рікардо Сандоваль – за завоювання нового титулу WBC у найлегшій вазі в бою з Кеншіро Тераджі

Раніше ми повідомили, що Усик обрав головного суперника на 2026 рік.

Також дізнайтеся, на якому місці Усік у рейтингу The Ring після втрати чемпіонського титулу.

