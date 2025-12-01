Усик получил еще один титул

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получил очередное признание на мировой арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fightnews.com .

Признание чемпиона

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF был назван лучшим боксером 2025 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Александр Усик с наградой (фото: Boxing Bob Newman)

Церемония награждения состоялась на 63-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит с 30 ноября по 5 декабря в Бангкоке (Таиланд), в отеле Marriott Marquis Queens Park.

По данным организаторов, мероприятие собрало рекордное количество гостей - в главном зале разместили 800 участников, еще столько же наблюдали за событием из дополнительных зон с установленными экранами.

Кто еще получил награды

В женской категории аналогичное звание получила абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе - британка Кэти Тейлор (25-1, 6 КО).

Кэти Тейлор - лучшая боксерка 2025 года (фото: DAZN Boxing)

Кроме Усика и Тейлор, награды получили и другие выдающиеся представители боксерского мира: