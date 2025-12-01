Усик получил еще один титул
Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получил очередное признание на мировой арене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fightnews.com.
Признание чемпиона
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF был назван лучшим боксером 2025 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Александр Усик с наградой (фото: Boxing Bob Newman)
Церемония награждения состоялась на 63-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит с 30 ноября по 5 декабря в Бангкоке (Таиланд), в отеле Marriott Marquis Queens Park.
По данным организаторов, мероприятие собрало рекордное количество гостей - в главном зале разместили 800 участников, еще столько же наблюдали за событием из дополнительных зон с установленными экранами.
Кто еще получил награды
В женской категории аналогичное звание получила абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе - британка Кэти Тейлор (25-1, 6 КО).
Кэти Тейлор - лучшая боксерка 2025 года (фото: DAZN Boxing)
Кроме Усика и Тейлор, награды получили и другие выдающиеся представители боксерского мира:
- Хуан Карлос Тапия - за более чем 50 лет в бокс-медиа
- Джон Г. Стрейси - к 50-летию завоевания титула WBC в полусреднем весе
- Лиам Гаррисон - за жизненные достижения в муай-тай
- Рикардо Сандоваль - за завоевание нового титула WBC в наилегчайшем весе в бою с Кенширо Терадзи
