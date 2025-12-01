ua en ru
Усик получил еще один титул

Понедельник 01 декабря 2025 22:59
UA EN RU
Усик получил еще один титул Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получил очередное признание на мировой арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fightnews.com.

Признание чемпиона

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF был назван лучшим боксером 2025 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик получил еще один титул

Александр Усик с наградой (фото: Boxing Bob Newman)

Церемония награждения состоялась на 63-й ежегодной конвенции WBC, которая проходит с 30 ноября по 5 декабря в Бангкоке (Таиланд), в отеле Marriott Marquis Queens Park.

По данным организаторов, мероприятие собрало рекордное количество гостей - в главном зале разместили 800 участников, еще столько же наблюдали за событием из дополнительных зон с установленными экранами.

Кто еще получил награды

В женской категории аналогичное звание получила абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе - британка Кэти Тейлор (25-1, 6 КО).

Усик получил еще один титул

Кэти Тейлор - лучшая боксерка 2025 года (фото: DAZN Boxing)

Кроме Усика и Тейлор, награды получили и другие выдающиеся представители боксерского мира:

  • Хуан Карлос Тапия - за более чем 50 лет в бокс-медиа
  • Джон Г. Стрейси - к 50-летию завоевания титула WBC в полусреднем весе
  • Лиам Гаррисон - за жизненные достижения в муай-тай
  • Рикардо Сандоваль - за завоевание нового титула WBC в наилегчайшем весе в бою с Кенширо Терадзи

Ранее мы сообщили, что Усик выбрал главного соперника на 2026 год.

Также узнайте, на каком месте Усик в рейтинге The Ring после потери чемпионского титула.

