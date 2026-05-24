Усі призери та останній невдаха: результати фінального туру і підсумкова таблиця УПЛ-2025/26

В Україні завершився черговий драматичний футбольний сезон. У матчах заключного туру остаточно сформувалася трійка призерів чемпіонату та визначилися команди, що відстоюватимуть право залишитись в еліті в перехідних поєдинках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Головна інтрига заключного ігрового дня точилася навколо другої сходинки чемпіонату. На неї претендували одразу три колективи – черкаський ЛНЗ, житомирське "Полісся" та київське "Динамо".
Усі три клуби здобули перемоги у своїх поєдинках, тому фінальний розподіл місць у топ-4 залишився незмінним.
"Срібло" вперше в історії здобув ЛНЗ, "бронза" стала дебютною нагородою чемпіонату України для "Полісся". "Динамо", що фінішувало одразу за чільною трійкою, вдруге в історії (після сезону-2013/14) залишилось без медалей національної першості.
У нижній частині таблиці вирішувалося, хто залишиться в УПЛ, а кому доведеться грати стики за виживання.
"Кудрівка" у бойовому матчі поступилася "Динамо" з рахунком 2:3 та не змогла випередити столичну "Оболонь", яка мінімально програла ЛНЗ (0:1).
Таким чином клуб з Чернігівщини разом із львівським "Рухом" відстоюватимуть право залишитися в еліті на наступний сезон в перехідних матчах проти представників Першої ліги.
Нагадаємо, що раніше прямий виліт з УПЛ "оформили" "Олександрія" та "Полтава".
Усі результати 30-го туру:
Топ-голеадором УПЛ-2025/26 став 20-річний нападник "Динамо" Матвій Пономаренко, який лише в другій частині сезону виборов місце у основі "біло-синіх". В активі форварда 13 голів у 15-ти матчах.
Найкращі бомбардири УПЛ-2025/26:
Базовою датою старту чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 визначено 1 серпня.
Турнір за участю 16-ти команд пройде у тому ж форматі, що й попередній.
