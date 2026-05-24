Усі призери та останній невдаха: результати фінального туру і підсумкова таблиця УПЛ-2025/26

16:00 24.05.2026 Нд
2 хв
30-й тур української Прем'єр-ліги розставив останні крапки над "і"
aimg Андрій Костенко
Черкаський ЛНЗ став віце-чемпіоном України (фото: ФК ЛНЗ)

В Україні завершився черговий драматичний футбольний сезон. У матчах заключного туру остаточно сформувалася трійка призерів чемпіонату та визначилися команди, що відстоюватимуть право залишитись в еліті в перехідних поєдинках.

Битва за "срібло": лідери обійшлися без осічок

Головна інтрига заключного ігрового дня точилася навколо другої сходинки чемпіонату. На неї претендували одразу три колективи – черкаський ЛНЗ, житомирське "Полісся" та київське "Динамо".

Усі три клуби здобули перемоги у своїх поєдинках, тому фінальний розподіл місць у топ-4 залишився незмінним.

"Срібло" вперше в історії здобув ЛНЗ, "бронза" стала дебютною нагородою чемпіонату України для "Полісся". "Динамо", що фінішувало одразу за чільною трійкою, вдруге в історії (після сезону-2013/14) залишилось без медалей національної першості.

Хто гратиме за виживання

У нижній частині таблиці вирішувалося, хто залишиться в УПЛ, а кому доведеться грати стики за виживання.

"Кудрівка" у бойовому матчі поступилася "Динамо" з рахунком 2:3 та не змогла випередити столичну "Оболонь", яка мінімально програла ЛНЗ (0:1).

Таким чином клуб з Чернігівщини разом із львівським "Рухом" відстоюватимуть право залишитися в еліті на наступний сезон в перехідних матчах проти представників Першої ліги.

Нагадаємо, що раніше прямий виліт з УПЛ "оформили" "Олександрія" та "Полтава".

Усі результати 30-го туру:

  • "Шахтар" – "Колос" – 0:1 (Тахірі, 49)
  • "Олександрія" – "Кривбас" – 1:1 (Родрігеш, 81 ​​​– Майя, 70)
  • "Епіцентр" – "Полтава" – 0:0
  • "Карпати" – "Зоря" – 1:2 (Бруніньйо, 30 – Вантух, 73, Яніч, 89)
  • "Верес" – "Металіст 1925" – 0:1 (Салюк, 63)
  • "Оболонь" – ЛНЗ – 0:1 (Микитишин, 81)
  • "Полісся" – "Рух" – 2:0 (Філіппов, 27, Сарапій, 82)
  • "Динамо" – "Кудрівка" – 3:2 (Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45)

Хто став найкращим бомбардиром

Топ-голеадором УПЛ-2025/26 став 20-річний нападник "Динамо" Матвій Пономаренко, який лише в другій частині сезону виборов місце у основі "біло-синіх". В активі форварда 13 голів у 15-ти матчах.

Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Найкращі бомбардири УПЛ-2025/26:

  • Матвій Пономаренко ("Динамо") – 13 голів
  • Андрій Сторчоус ("Кудрівка") – 12
  • Пилип Будківський ("Зоря") – 12
  • Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 11
  • Петер Ітодо ("Металіст 1925") – 10
  • Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтар") – 10

Коли стартує наступний чемпіонат

Базовою датою старту чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 визначено 1 серпня.

Турнір за участю 16-ти команд пройде у тому ж форматі, що й попередній.

