Усі призери та останній невдаха: результати фінального туру і підсумкова таблиця УПЛ-2025/26

Битва за "срібло": лідери обійшлися без осічок

Головна інтрига заключного ігрового дня точилася навколо другої сходинки чемпіонату. На неї претендували одразу три колективи – черкаський ЛНЗ, житомирське "Полісся" та київське "Динамо".

Усі три клуби здобули перемоги у своїх поєдинках, тому фінальний розподіл місць у топ-4 залишився незмінним.

"Срібло" вперше в історії здобув ЛНЗ, "бронза" стала дебютною нагородою чемпіонату України для "Полісся". "Динамо", що фінішувало одразу за чільною трійкою, вдруге в історії (після сезону-2013/14) залишилось без медалей національної першості.

Хто гратиме за виживання

У нижній частині таблиці вирішувалося, хто залишиться в УПЛ, а кому доведеться грати стики за виживання.

"Кудрівка" у бойовому матчі поступилася "Динамо" з рахунком 2:3 та не змогла випередити столичну "Оболонь", яка мінімально програла ЛНЗ (0:1).

Таким чином клуб з Чернігівщини разом із львівським "Рухом" відстоюватимуть право залишитися в еліті на наступний сезон в перехідних матчах проти представників Першої ліги.

Нагадаємо, що раніше прямий виліт з УПЛ "оформили" "Олександрія" та "Полтава".

Усі результати 30-го туру:

"Шахтар" – "Колос" – 0:1 (Тахірі, 49)

(Тахірі, 49) "Олександрія" – "Кривбас" – 1:1 (Родрігеш, 81 ​​​– Майя, 70)

(Родрігеш, 81 ​​​– Майя, 70) "Епіцентр" – "Полтава" – 0:0

"Карпати" – "Зоря" – 1:2 (Бруніньйо, 30 – Вантух, 73, Яніч, 89)

(Бруніньйо, 30 – Вантух, 73, Яніч, 89) "Верес" – "Металіст 1925" – 0:1 (Салюк, 63)

(Салюк, 63) "Оболонь" – ЛНЗ – 0:1 (Микитишин, 81)

(Микитишин, 81) "Полісся" – "Рух" – 2:0 (Філіппов, 27, Сарапій, 82)

(Філіппов, 27, Сарапій, 82) "Динамо" – "Кудрівка" – 3:2 (Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45)

Хто став найкращим бомбардиром

Топ-голеадором УПЛ-2025/26 став 20-річний нападник "Динамо" Матвій Пономаренко, який лише в другій частині сезону виборов місце у основі "біло-синіх". В активі форварда 13 голів у 15-ти матчах.

Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Найкращі бомбардири УПЛ-2025/26:

Матвій Пономаренко ("Динамо") – 13 голів

Андрій Сторчоус ("Кудрівка") – 12

Пилип Будківський ("Зоря") – 12

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 11

Петер Ітодо ("Металіст 1925") – 10

Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтар") – 10

Коли стартує наступний чемпіонат

Базовою датою старту чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 визначено 1 серпня.

Турнір за участю 16-ти команд пройде у тому ж форматі, що й попередній.