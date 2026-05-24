ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Стадіон "Динамо" постраждав від масованого обстрілу столиці: чи відбудеться вирішальний матч УПЛ

12:34 24.05.2026 Нд
2 хв
Домашня арена киян зазнала руйнувань
aimg Андрій Костенко
Стадіон "Динамо" постраждав від масованого обстрілу столиці: чи відбудеться вирішальний матч УПЛ Стадіон "Динамо" (фото: ФК "Динамо")
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

У ніч на 24 травня, під час нічної комбінованої атаки на Київ постраждав стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Під загрозою опинилося проведення матчу 30-го туру УПЛ проти "Кудрівки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичного клубу.

Читайте також: Усього шість варіантів: "Динамо" отримало скорочений список суперників у Лізі Європи

Що пошкоджено на легендарній арені

Нічний терористичний удар окупантів із застосуванням балістики, крилатих ракет та безпілотників призвів до падіння уламків безпосередньо на територію спортивного комплексу в центрі столиці.

Прес-служба "біло-синіх" оприлюднила фотографії наслідків обстрілу. Російська атака завдала легендарному стадіону таких ушкоджень:

  • повністю розбито кілька масивних вікон адміністративної будівлі;
  • частково відбито облицювальну плитку на культовій колонаді центрального входу;
  • суттєво пошкоджено фасад та внутрішні офісні приміщення київського клубу.

Офіційне рішення "Динамо" щодо матчу УПЛ

Пошкодження стадіону за лічені години до стартового свистка змусили вболівальників та експертів хвилюватися за долю гри. Сьогодні, 24 травня, "Динамо" має приймати "Кудрівку" о 13:00.

Незважаючи на форс-мажорні обставини та суттєві руйнування інфраструктури, керівництво київського клубу виступило із чіткою заявою – поєдинок скасовувати чи переносити не будуть.

"Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та дякуємо кожному, хто цієї ночі рятував, допомагав, захищав Україну. Попри все, матч "Динамо" – "Кудрівка" відбудеться за розкладом – початок зустрічі о 13:00. Бо українців неможливо зламати", - наголосили в прес-службі столичного гранда.

Стадіон &quot;Динамо&quot; постраждав від масованого обстрілу столиці: чи відбудеться вирішальний матч УПЛ

Раніше ми представили повний розклад матчів і трансляцій фінального туру УПЛ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Динамо
Новини
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Росія вдарила "Орєшніком" по Київщині, - Ігнат
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії