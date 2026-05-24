Все призеры и последний неудачник: результаты финального тура и итоговая таблица УПЛ-2025/26

В Украине завершился очередной драматический футбольный сезон. В матчах заключительного тура окончательно сформировалась тройка призеров чемпионата и определились команды, которые будут отстаивать право остаться в элите в переходных поединках.
Главная интрига заключительного игрового дня шла вокруг второй строчки чемпионата. На нее претендовали сразу три коллектива - черкасский ЛНЗ, житомирское "Полесье" и киевское "Динамо".
Все три клуба одержали победы в своих поединках, поэтому финальное распределение мест в топ-4 осталось неизменным.
"Серебро" впервые в истории получил ЛНЗ, "бронза" стала дебютной наградой чемпионата Украины для "Полесья". "Динамо", финишировавшее сразу за главной тройкой, второй раз в истории (после сезона-2013/14) осталось без медалей национального первенства.
В нижней части таблицы решалось, кто останется в УПЛ, а кому придется играть стыки за выживание.
"Кудривка" в боевом матче уступила "Динамо" со счетом 2:3 и не смогла опередить столичную "Оболонь", которая минимально проиграла ЛНЗ (0:1).
Таким образом клуб с Черниговщины вместе с львовским "Рухом" будут отстаивать право остаться в элите на следующий сезон в переходных матчах против представителей Первой лиги.
Напомним, что ранее прямой вылет из УПЛ "оформили" "Александрия" и "Полтава".
Все результаты 30-го тура:
Топ-голеадором УПЛ-2025/26 стал 20-летний нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко, который лишь во второй части сезона завоевал место в основе "бело-синих". В активе форварда 13 голов в 15-ти матчах.
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26:
Базовой датой старта чемпионата украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 определено 1 августа.
Турнир с участием 16-ти команд пройдет в том же формате, что и предыдущий.
