Все призеры и последний неудачник: результаты финального тура и итоговая таблица УПЛ-2025/26

Битва за "серебро": лидеры обошлись без осечек

Главная интрига заключительного игрового дня шла вокруг второй строчки чемпионата. На нее претендовали сразу три коллектива - черкасский ЛНЗ, житомирское "Полесье" и киевское "Динамо".

Все три клуба одержали победы в своих поединках, поэтому финальное распределение мест в топ-4 осталось неизменным.

"Серебро" впервые в истории получил ЛНЗ, "бронза" стала дебютной наградой чемпионата Украины для "Полесья". "Динамо", финишировавшее сразу за главной тройкой, второй раз в истории (после сезона-2013/14) осталось без медалей национального первенства.

Кто будет играть за выживание

В нижней части таблицы решалось, кто останется в УПЛ, а кому придется играть стыки за выживание.

"Кудривка" в боевом матче уступила "Динамо" со счетом 2:3 и не смогла опередить столичную "Оболонь", которая минимально проиграла ЛНЗ (0:1).

Таким образом клуб с Черниговщины вместе с львовским "Рухом" будут отстаивать право остаться в элите на следующий сезон в переходных матчах против представителей Первой лиги.

Напомним, что ранее прямой вылет из УПЛ "оформили" "Александрия" и "Полтава".

Все результаты 30-го тура:

"Шахтер" - "Колос" - 0:1 (Тахири, 49)

(Тахири, 49) "Александрия" - "Кривбасс" - 1:1 (Родригеш, 81 - Майя, 70)

(Родригеш, 81 - Майя, 70) "Эпицентр" - "Полтава" - 0:0

"Карпаты" - "Заря" - 1:2 (Бруниньо, 30 - Вантух, 73, Янич, 89)

(Бруниньо, 30 - Вантух, 73, Янич, 89) "Верес" - "Металлист 1925" - 0:1 (Салюк, 63)

(Салюк, 63) "Оболонь" - ЛНЗ - 0:1 (Микитишин, 81)

(Микитишин, 81) "Полесье" - "Рух" - 2:0 (Филиппов, 27, Сарапий, 82)

(Филиппов, 27, Сарапий, 82) "Динамо" - "Кудривка" - 3:2 (Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 - Сторчоус, 36, 45)

Кто стал лучшим бомбардиром

Топ-голеадором УПЛ-2025/26 стал 20-летний нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко, который лишь во второй части сезона завоевал место в основе "бело-синих". В активе форварда 13 голов в 15-ти матчах.

Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26:

Матвей Пономаренко ("Динамо") - 13 голов

Андрей Сторчоус ("Кудривка") - 12

Филипп Будковский ("Заря") - 12

Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 11

Петер Итодо ("Металлист 1925") - 10

Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтер") - 10

Когда стартует следующий чемпионат

Базовой датой старта чемпионата украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 определено 1 августа.

Турнир с участием 16-ти команд пройдет в том же формате, что и предыдущий.