ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Розкол у чотири голоси: клуби УПЛ влаштували запеклу суперечку через календар нового сезону

10:28 23.04.2026 Чт
2 хв
Представники елітного дивізіону визначилися, коли почнеться та завершиться чемпіонат України-2026/27
aimg Андрій Костенко
Клуби УПЛ визначили контури наступного сезону (фото УПЛ)

Клуби української Прем'єр-ліги провели вирішальне онлайн-засідання, де головним каменем спотикання стала дата старту майбутнього розіграшу.

Про результати суперечки та ключові дати сезону-2026/27 розповідає РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Хто за що голосував

Командам запропонували два сценарії: розпочати турнір 23 липня або 1 серпня. Більшість представників УПЛ (10 голосів проти 6-ти) віддали перевагу пізнішій даті.

Прихильники старту в серпні (10 голосів): "Шахтар", "Динамо", ЛНЗ, "Полісся", "Металіст 1925", "Колос", "Карпати", "Кудрівка", "Рух" та "Олександрія".

Прихильники старту в липні (6 голосів): "Кривбас", "Зоря", "Верес", "Епіцентр", "Оболонь" та "Полтава".

Отже, офіційним днем відкриття сезону-2026/27 затверджено 1 серпня.

Графік до фінішу

Окрім дати першого свистка, було погоджено всю часову структуру чемпіонату. Перша частина сезону виявиться досить тривалою – матчі планують проводити майже до кінця грудня.

  • Заключний тур першого кола: 21 грудня (базова дата) 2026 року.
  • Весняне поновлення: 27–28 лютого 2027-го.
  • Заключний тур чемпіонату: 4 червня 2027-го.

Що далі

Найближчим часом клуби мають повернутися до обговорення регламенту. На порядку денному – створення прозорої формули перенесення матчів, щоб уникнути конфліктів під час сезону. А також стратегія розвитку трансляцій на каналі УПЛ ТБ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
