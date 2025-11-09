УПЛ: "Динамо" втратило Ярмоленка та поступилось ЛНЗ у битві за друге місце

УПЛ, 12-й тур

"Динамо" – ЛНЗ – 0:1

Гол: Пастух, 45+1

Розклади перед грою

ЛНЗ доволі несподівано увірвався до числа лідерів поточного турніру та вже відзначився розгромом у матчі проти донецького "Шахтаря" (4:1). До гри з чемпіоном України черкаський клуб підійшов, маючи 20 очок. Стільки ж було і в "біло-синіх".

Тому очне протистояння йшло за другий рядок у турнірній таблиці.

Деталі матчу

Глядачі побачили на полі конкурентну боротьбу, в якій гості ні в чому не поступалися іменитому супернику.

Кияни мали територіальну перевагу та більше володіло м'ячем. Проте черкасці охоче й дуже небезпечно контратакували, тож Нещерету доводилося сейвити частіше, ніж його візаві Паламарчуку.

Неприємності для господарів поля розпочались на 34-й хвилині, коли травму отримав Ярмоленко. Лідер киян вимушено залишив поле, а замість нього в гру вступив Герреро.

Андрій Ярмоленко отримав травму в першому таймі (фото: УПЛ)

Панамець майже одразу мав шанс відзначитися, але після його удару зльоту чудову реакцію продемонстрував Паламарчук.

А коли здавалось, що команди підуть на перерву за нулів на табло, м'яч опинився у воротах господарів.

Вже в компенсований час футболісти ЛНЗ організували чергову стрімку атаку: Проспер виграв спринтерський забіг у Попова, вийшов майже сам на сам з Нещеретом, але переграти голкіпера киян не зміг. Втім, на підбиранні першим виявився Пастух, який у один дотик поцілив у ворота.

Після перерви "Динамо" прогнозовано посилило тиск, але глобально характер гри не змінився. Господарі, як не старалась, не могли створити достатньо гостроти. Суперники натомість продовжували небезпечно контратакувати, й були близькими, щоб подвоїти перевагу.

"Динамо" ледь не отримало шанс зрівняти рахунок, коли арбітр Микола Балакін вказав на точку пенальті за порушення в штрафному на Попові. Проте після перегляду ВАР своє рішення скасував.

У кінці гри Олександр Шовковський пішов ва-банк, випустивши в пару до Герреро другого центрфорварда - Бленуце. ЛНЗ у свою чергу перейшов до гри на втримання рахунку та успішно довів матч до перемоги.

Турнірне становище

Черкаський клуб, здолавши й другого вітчизняного гранда, набрав 23 очки та ділить друге місце разом із житомирським "Поліссям".

"Динамо" (20 пунктів) програло в УПЛ другий матч поспіль і скотилося на четверту позицію. Рівну з киянами кількість балів має й криворізький "Кривбас".

У програмі туру залишилася одна гра. Лідер – "Шахтар" гратиме з аутсайдером – "Полтавою". У разі перемоги, "гірники" відірвуться від найближчих переслідувачів на чотири пункти.