УПЛ: "Динамо" потеряло Ярмоленко и уступило ЛНЗ в битве за второе место

УПЛ, 12-й тур

"Динамо" - ЛНЗ - 0:1

Гол: Пастух, 45+1

Расклады перед игрой

ЛНЗ довольно неожиданно ворвался в число лидеров текущего турнира и уже отметился разгромом в матче против донецкого "Шахтера" (4:1). К игре с чемпионом Украины черкасский клуб подошел, имея 20 очков. Столько же было и у "бело-синих".

Поэтому очное противостояние шло за вторую строчку в турнирной таблице.

Детали матча

Зрители увидели на поле конкурентную борьбу, в которой гости ни в чем не уступали именитому сопернику.

Киевляне имели территориальное преимущество и больше владели мячом. Однако черкасцы охотно и очень опасно контратаковали, поэтому Нещерету приходилось сейвить чаще, чем его визави Паламарчуку.

Неприятности для хозяев поля начались на 34-й минуте, когда травму получил Ярмоленко. Лидер киевлян вынужденно покинул поле, а вместо него в игру вступил Герреро.

Андрей Ярмоленко получил травму в первом тайме (фото: УПЛ)

Панамец почти сразу имел шанс отличиться, но после его удара слета великолепную реакцию продемонстрировал Паламарчук.

А когда казалось, что команды уйдут на перерыв при нулях на табло, мяч оказался в воротах хозяев.

Уже в компенсированное время футболисты ЛНЗ организовали очередную стремительную атаку: Проспер выиграл спринтерский забег у Попова, вышел почти один на один с Нещеретом, но переиграть голкипера киевлян не смог. Впрочем, на подборе первым оказался Пастух, который в одно касание попал в ворота.

После перерыва "Динамо" прогнозируемо усилило давление, но глобально характер игры не изменился. Хозяева, как ни старалась, не могли создать достаточно остроты. Соперники же продолжали опасно контратаковать, и были близки, чтобы удвоить преимущество.

"Динамо" едва не получило шанс сравнять счет, когда арбитр Николай Балакин указал на точку пенальти за нарушение в штрафной на Попове. Однако после просмотра ВАР свое решение отменил.

В конце игры Александр Шовковский пошел ва-банк, выпустив в пару к Герреро второго центрфорварда - Бленуце. ЛНЗ в свою очередь перешел к игре на удержание счета и успешно довел матч до победы.

Турнирное положение

Черкасский клуб, одолев и второго отечественного гранда, набрал 23 очка и делит второе место вместе с житомирским "Полесьем".

"Динамо" (20 пунктов) проиграло в УПЛ второй матч подряд и скатилось на четвертую позицию. Равное с киевлянами количество баллов имеет и криворожский "Кривбасс".

В программе тура осталась одна игра. Лидер - "Шахтер" будет играть с аутсайдером - "Полтавой". В случае победы, "горняки" оторвутся от ближайших преследователей на четыре пункта.