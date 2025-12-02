ua en ru
Українці створили сенсацію на Major 2025: B8 вперше прорвалися в третю стадію

Вівторок 02 грудня 2025 07:23
Українці створили сенсацію на Major 2025: B8 вперше прорвалися в третю стадію Вихід української команди B8 у третю стадію Budapest Major 2025 (фото: HLTV.org)
Автор: Катерина Урсатій

Українська команда B8 здобула історичну перемогу в матчі проти французької 3DMAX та вперше гарантувала собі місце у третій стадії StarLadder Budapest Major 2025, одного з головних турнірів сезону з Counter-Strike 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.

B8 виривають перемогу після провального старту

Українська команда B8 здолали 3DMAX із рахунком 2:1 у зустрічі сітки 2:1 другої стадії Major.

Попри провал на стартовій мапі Train, де українці змогли взяти лише три раунди, команда зібралася на Ancient, а згодом повністю переграла суперника на Dust2.

Перша половина останньої карти завершилася з нищівним результатом 11:1, після чого B8 залишалося лише впевнено завершити матч.

Для колективу, який існує з 2022 року, це перший вихід у третю стадію Major. На своєму дебютному турнірі вони зупинилися саме за крок до цього етапу.

Команда Зінченка: зберігає шанс на вихід далі

Інша українська організація Passion UA, підсилена Владиславом "Kvem" Королем, у матчі на виліт переграла fnatic.

Команда Олександра Зінченка перемогла 2:0, взявши Overpass 13:11 та Inferno 13:7. Ця перемога дозволила їм зрівняти особистий баланс у стадії до 2:2 та залишитися в боротьбі за вихід у наступний етап.

fnatic, за яких грають троє українців - Родіон "fEAR" Смик, Дмитро "jambo" Семера та Микита "jackasmo" Скиба, - завершили виступ на турнірі з показником 1:3 та залишили Major.

NiP із r1nkle програють шанс достроково пройти далі

Ninjas in Pyjamas, які мали можливість одразу оформити вихід у третю стадію, поступилися російській команді PARIVISION та опустилися у сітку 2:2.

У складі NiP виступає українець Артем "r1nkle" Мороз. Долю їхнього просування вирішить матч 2 грудня.

Що далі

StarLadder Budapest Major 2025 триває у столиці Угорщини та завершиться 14 грудня. Турнір проходить на двох аренах, а організатором виступає українська компанія StarLadder.

Раніше до третьої стадії вже кваліфікувалася Natus Vincere, які напередодні у дербі обіграли B8.

Боротьба за вихід у плей-офф продовжиться вже завтра, коли NiP та Passion UA зіграють свої вирішальні матчі в межах другого етапу змагань.

Раніше ми повідомляли, що світові доходи від кіберспорту можуть перевищити 1 млрд доларів.

Також читайте про те, як NAVI втратили перемогу у фіналі Thunderpick.

Крім того, дізнайтеся, як росіян вигнали з престижного турніру ESL Pro League.

