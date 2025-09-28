ua en ru
Росіян вигнали з престижного ESL Pro League: їх місце зайняв клуб українця

Неділя 28 вересня 2025 09:40
UA EN RU
Росіян вигнали з престижного ESL Pro League: їх місце зайняв клуб українця Російську команду Virtus.pro не допустили до турніру ESL Pro League 22 (фото: HLTV.org)
Автор: Катерина Урсатій

Російська кіберспортивна організація Virtus.pro не зможе виступити на престижному турнірі з Counter-Strike 2 - ESL Pro League Season 22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт турніру у соцмережі X (Twitter).

Virtus.pro анулювали візи

Причиною стали проблеми з документами у трьох гравців при спробі в’їзду до Швеції.

Організатори турніру повідомили, що e представників Virtus.pro (чотири росіянина та один казах у складі) виникли проблеми під час перетину кордону Швеції.

Гравцям заборонили в’їзд на територію країни, а видані візи були анульовані. Це зробило неможливим формування повного складу для участі в турнірі.

Згідно з регламентом ESL, у випадку відмови команди менш ніж за два тижні до старту змагань, запрошення отримує наступний клуб у регіональному рейтингу Valve, який чинні візи.

Хто замінить "ведмедів"

Замість Virtus.pro на ESL Pro League Season 22 виступить фінська команда ENCE.

У складі клубу грає один із найсильніших українських кіберспортсменів - Віктор "Sdy" Оруджев.

Перші матчі групового етапу стартують вже 28 вересня.

Українці на турнірі

Крім ENCE, у змаганнях візьмуть участь і три українські колективи.

Також у сезоні зіграють B8 та Natus Vincere - найкращі українські кіберспортивні клуби.

Раніше писали, яка команда за рік перетворилась на одну з найгучніших в українському кіберспорті.

Також читайте про те, чому брат s1mple послав російського інсайдера і до чого тут NAVI.

