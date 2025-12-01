NAVI розтрощили B8 в українському дербі і встановили рекорд на Budapest Major 2025
Український гранд кіберспорту Natus Vincere здобув впевнену перемогу над B8 і пройшов до третього етапу StarLadder Budapest Major 2025 без жодної поразки на другому етапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.
NAVI домінують у Stage 2
NAVI продемонстрували вражаючу форму на Stage 2 Major’а, не програвши жодної мапи у серіях проти FlyQuest, Imperial та B8.
У фінальному матчі етапу проти B8 домінування "жовто-чорних" було беззаперечним.
Перша мапа, Train, розпочалася з потужного ривка NAVI - 5:0. Хоча B8 зуміли скоротити відставання до двох раундів у першій половині, після зміни сторін Natus Vincere взяли пістолетний раунд і повністю контролювали захист, впевнено закривши мапу з рахунком 13:6.
Ідеальний виступ на Mirage та проблеми B8 з "пістолетками"
На другій мапі, Mirage, обраній B8, проблеми "опонентів" з пістолетними раундами продовжилися. NAVI знову стартували з переваги, 4:0.
Попри спроби B8 повернутися у гру, завдяки трипл-кілу від Дріна "makazze" Шакірі, "Народжені перемагати" пішли на перерву з комфортним рахунком 7:5.
У другій половині NAVI втретє поспіль залишили суперників без перемоги у пістолетному раунді, а Міхай "iM" Іван показав феноменальну гру в атаці, завершивши мапу з рейтингом 2.16 та вагомим впливом на раунди.
Підсумковий рахунок на Mirage - 13:8 на користь Natus Vincere, що дозволило команді Андрія "B1ad3" Городенського завершити серію 2:0 та ідеально пройти до Stage 3.
B8 мають шанс, а Passion UA на межі вильоту
Незважаючи на поразку від NAVI, команда B8, яка раніше здобула перемоги над Liquid та fnatic, все ще має шанси на прохід.
Для виходу у третій етап їм необхідно здобути перемогу над 3DMAX у наступному матчі, що запланований на понеділок, 1 грудня.
Водночас, інший український колектив - Passion UA, очолюваний Олександром Зінченком, опинився у складній ситуації. У неділю вони зазнали нищівної поразки від французької команди 3DMAX з рахунком 3:13 на мапі Train.
Зі статистикою 1 перемога та 2 поразки, Passion UA потрапили у сітку "на виліт", де кожна наступна поразка означатиме завершення їхньої участі у Major’і.
Про турнір
StarLadder Budapest Major 2025 триватиме до 14 грудня.
Груповий етап приймає MTK Sportpark, тоді як фінальні матчі плей-офф відбудуться на великій арені MVM Dome, яка може вмістити до 20 000 глядачів.
До речі, турнір організовує український турнірний оператор.
