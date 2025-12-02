ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинцы сотворили сенсацию на Major 2025: B8 впервые прорвались в третью стадию

Вторник 02 декабря 2025 07:23
UA EN RU
Украинцы сотворили сенсацию на Major 2025: B8 впервые прорвались в третью стадию Выход украинской команды B8 в третью стадию Budapest Major 2025 (фото: HLTV.org)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская команда B8 одержала историческую победу в матче против французской 3DMAX и впервые гарантировала себе место в третьей стадии StarLadder Budapest Major 2025, одного из главных турниров сезона по Counter-Strike 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

B8 вырывают победу после провального старта

Украинская команда B8 одолели 3DMAX со счетом 2:1 во встрече сетки 2:1 второй стадии Major.

Несмотря на провал на стартовой карте Train, где украинцы смогли взять лишь три раунда, команда собралась на Ancient, а затем полностью переиграла соперника на Dust2.

Первая половина последней карты завершилась с сокрушительным результатом 11:1, после чего B8 оставалось лишь уверенно завершить матч.

Для коллектива, который существует с 2022 года, это первый выход в третью стадию Major. На своем дебютном турнире они остановились именно в шаге от этого этапа.

Команда Зинченко: сохраняет шанс на выход дальше

Другая украинская организация Passion UA, усиленная Владиславом "Kvem" Королем, в матче на вылет переиграла fnatic.

Команда Александра Зинченко победила 2:0, взяв Overpass 13:11 и Inferno 13:7. Эта победа позволила им сравнять личный баланс в стадии до 2:2 и остаться в борьбе за выход в следующий этап.

fnatic, за которых играют трое украинцев - Родион "fEAR" Смык, Дмитрий "jambo" Семера и Никита "jackasmo" Скиба, - завершили выступление на турнире с показателем 1:3 и покинули Major.

NiP с r1nkle проигрывают шанс досрочно пройти дальше

Ninjas in Pyjamas, которые имели возможность сразу оформить выход в третью стадию, уступили российской команде PARIVISION и опустились в сетку 2:2.

В составе NiP выступает украинец Артем "r1nkle" Мороз. Судьбу их продвижения решит матч 2 декабря.

Что дальше

StarLadder Budapest Major 2025 продолжается в столице Венгрии и завершится 14 декабря. Турнир проходит на двух аренах, а организатором выступает украинская компания StarLadder.

Ранее в третью стадию уже квалифицировалась Natus Vincere, которые накануне в дерби обыграли B8.

Борьба за выход в плей-офф продолжится уже завтра, когда NiP и Passion UA сыграют свои решающие матчи в рамках второго этапа соревнований.

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Также читайте о том, как NAVI упустили победу в финале Thunderpick.

Кроме того, узнайте, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит