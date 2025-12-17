Українці ігнорують новини про війну заради музики та YouTube (опитування)

Які теми ігнорують українці

Результати опитування показали помітний тренд на скорочення споживання новин: понад 22% опитаних почали читати їх рідше, а 11% взагалі припинили стежити за порядком денним.

Водночас понад половина респондентів (54%) продовжують споживати інформацію у звичному для себе темпі - так само, як і минулого року.

Лише 13% опитаних стверджують, що стали читати новини більше.

Особливу увагу привертає той факт, що люди, які стали менше читати новини, почали жорстко фільтрувати теми.

Серед тих, хто скоротив споживання новин, 31% свідомо уникали матеріалів про війну, а 15% - новини шоубізнесу та плітки.

Значно менше українців намагаються дистанціюватися від світової політики (6%) або корупційних скандалів (4%).

Ще 36% респондентів не фільтрували якісь конкретні теми і читали все без обмежень.

Проте загальна тенденція вказує на прагнення аудиторії захистити свій психологічний стан від негативу.

Який контент українці стали споживати більше

На тлі відмови від важких новин спостерігається справжній бум україномовного контенту.

Так, 44% опитаних зізналися, що за останній рік стали слухати значно більше вітчизняної музики. Ще 26% респондентів віддали перевагу українському сегменту YouTube.

Цікаво, що розвивається і попит на літературу та подкасти: 14% почали більше читати українських авторів, а 5% активно слухають подкасти рідною мовою.

Тільки 8% громадян заявили, що їхні звички не змінилися, а кількість тих, хто взагалі не споживає український контент, становить критично малу частку - лише 3%.

Додамо, що опитування проводилося анонімно, загальна вибірка перевищує 36 000 респондентів. Основна вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.