Українці ігнорують новини про війну заради музики та YouTube (опитування)

Українці у 2025 році стали свідомо фільтрувати новини про війну та плітки, віддаючи перевагу розважальному контенту. При цьому споживання українського контенту б'є рекорди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rakuten Viber, яке опинилося у розпорядженні редакції.
Результати опитування показали помітний тренд на скорочення споживання новин: понад 22% опитаних почали читати їх рідше, а 11% взагалі припинили стежити за порядком денним.
Водночас понад половина респондентів (54%) продовжують споживати інформацію у звичному для себе темпі - так само, як і минулого року.
Лише 13% опитаних стверджують, що стали читати новини більше.
Особливу увагу привертає той факт, що люди, які стали менше читати новини, почали жорстко фільтрувати теми.
Серед тих, хто скоротив споживання новин, 31% свідомо уникали матеріалів про війну, а 15% - новини шоубізнесу та плітки.
Значно менше українців намагаються дистанціюватися від світової політики (6%) або корупційних скандалів (4%).
Ще 36% респондентів не фільтрували якісь конкретні теми і читали все без обмежень.
Проте загальна тенденція вказує на прагнення аудиторії захистити свій психологічний стан від негативу.
На тлі відмови від важких новин спостерігається справжній бум україномовного контенту.
Так, 44% опитаних зізналися, що за останній рік стали слухати значно більше вітчизняної музики. Ще 26% респондентів віддали перевагу українському сегменту YouTube.
Цікаво, що розвивається і попит на літературу та подкасти: 14% почали більше читати українських авторів, а 5% активно слухають подкасти рідною мовою.
Тільки 8% громадян заявили, що їхні звички не змінилися, а кількість тих, хто взагалі не споживає український контент, становить критично малу частку - лише 3%.
Додамо, що опитування проводилося анонімно, загальна вибірка перевищує 36 000 респондентів. Основна вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
До слова, тенденцію до зміщення фокусу на розваги та побутові потреби яскраво підтверджують і підсумкові пошукові запити Google за 2025 рік.
Попри те, що лідером запитів залишається життєво необхідний "Графік відключення світла", значна частина інтересів українців перемістилася у площину серіалів та попкультури (у топах опинилися такі шоу, як "Холостяк 2025", "Гра в кальмара 2", другий сезон "Венздей", Олександр Усик, Тарас Цимбалюк тощо).
А "пікапи для ЗСУ" та "жіноча військова форма" межують із запитами на iPhone 17 та гарну вишиванку.
