Не "Пуститися берега". Apple TV назвав найпопулярніший серіал в історії

Науково-фантастичний серіал "Pluribus" ("Єдина") став найпопулярнішим проєктом за всю історію Apple TV. І це ще до того, як глядачі побачили всі епізоди першого сезону.

Як повідомляє РБК-Україна , про успіх серіалу сервіс Apple TV оголосив на своїй сторінці в X (Twitter).

Що відомо про "Pluribus"

Так, серіал обійшов усі попередні хіти платформи, включно з другим сезоном "Severance" ("Розрив"), який раніше вважався головним драматичним успіхом сервісу. Apple не уточнює, за якими саме критеріями визначався рекорд, але йдеться про загальну кількість переглядів за короткий проміжок часу.

Головну роль у проєкті виконує Ріа Сігорн, відома за серіалом "Better Call Saul" ("Краще подзвоніть Солу"). Для неї це перша велика співпраця з Вінсом Ґілліґаном після завершення культових проєктів, таких як "Breaking Bad" ("Пуститися берега") та серіалу про Сола.

За сюжетом, героїня Сігорн опиняється у світі, де більшість людей втратили індивідуальність і стали частиною колективного розуму. Серіал повільно занурює глядача в атмосферу тривоги й відчуття пастки, що й стало головною темою обговорень.

Попри високі оцінки критиків реакція аудиторії виявилася менш однозначною. Частина глядачів критикує "Єдину" за надто повільний темп розвитку подій. Рейтинг від глядачів коливається на рівні близько 68% проти 98% від критиків, але це не завадило серіалу зібрати рекордні перегляди.

У дописі про успіх "Pluribus" було розміщено коротке відео з фрагментом серіалу - сценою з феєрверком із попереднього епізоду. Саме вона стала неофіційним символом успіху шоу.

Перший сезон складатиметься з дев’яти серій, дві з яких ще не вийшли. Серіал було подовжено на другий сезон майже одразу після прем’єри, однак на продовження доведеться чекати. За попередніми оцінками, прем’єра другого сезону може відбутися не раніше кінця 2027 року.