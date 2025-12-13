Spotify і Apple Music будуть блокувати російських артистів: процес уже стартував

Російську музику блокуватимуть на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших стримінгових платформах за рішенням РНБО. Зараз вже триває процес щодо перших 120 артистів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії, президента Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME Олександра Санченка виданню Інтерфакс-Україна .

Блокування російських артистів в Україні: що відомо

Санченко пояснив, як саме ініціюється процес блокування російських виконавців на платформах.

За його словами, UAME спільно з медіа сформувала перелік виконавців, щодо яких подано запити до Служби безпеки України.

"Ми зробили відкриту Google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони (СБУ чи Мінкульт) подають на РНБО. Частина уже винесена, частина в процесі", - повідомив Санченко.

Вже відбулася комунікація з представниками популярних стримінгових сервісів щодо можливої реалізації заборони російської музики. Вони окреслили два ключові шляхи:

Законодавча заборона за мовною ознакою (що є небажаним для України через норми євроінтеграції).

Наявність санкцій РНБО щодо конкретних артистів.

"Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше", - розповів Санченко.

Чиновник сказав, що "перший варіант не валідний з точки зору євроінтеграції України", тому зараз "в Офісі президента і профільному підкомітеті парламенту йде робота над тим, щоб рішення РНБО зʼявилося швидше".

Перші 120 артистів з РФ на черзі

За словами Санченка, наразі йде процес щодо перших 120 артистів з країни-агресора, які отримали обмежувальні рішення від РНБО.

Очікується, що найближчим часом інформація про них буде відправлена до музичних платформ з вимогою заблокувати контент по геолокації в Україні або видалити його, якщо він має відношення до тероризму.

Чиновник сподівається, що вже до березня 2026 року стане зрозуміло, чи всі стримінгові платформи відгукнуться на цей запит.

"Хороші росіяни" та український контент

Щодо музики так званих "хороших росіян" (Noize MC, Morgenshtern тощо), по яких РНБО не прийматиме рішення, Санченко наголосив, що це "підвішене питання".

Він нагадав, що попереднє законодавство передбачало механізм "білих списків" для артистів, які публічно засуджують російську агресію. Проте за кілька років існування цього механізму жоден артист не подався до цих списків.

Що стосується російськомовних пісень українських виконавців, Санченко вважає, що їхня кількість скорочуватиметься природним шляхом за умови державної підтримки україномовної музики.

Нагадаємо, що необхідність блокування російської музики вже тривалий час активно обговорюється на державному рівні.

Так, у лютому 2025 року петиція про заборону російськомовних пісень на стримінгах набрала необхідну кількість голосів.

Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відсутні правові підстави для заборони музичного продукту лише за мовною ознакою, що підтверджує слова Санченка про євроінтеграційні норми.

У червні вже українські митці та громадська організація "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (УААСП) закликали владу ініціювати прямий діалог з офісами популярних стримінгових платформ, щоб обговорити механізми блокування завантаження та стрімінгу російських пісень на території України.

Уповноважена із захисту державної мови, Олена Івановська, підтримала ідею, назвавши блокування російської музики "необхідним кроком для захисту культурного простору України".

Водночас Івановська наголосила на делікатності питання російськомовних пісень, створених саме українськими виконавцями. Вона зазначила, що чинне мовне законодавство на сьогодні не передбачає санкцій чи обмежень щодо такого творчого продукту.