Що гуглили українці у 2025 році? Google представив список топ-запитів
Компанія Google представила щорічний огляд пошукових запитів, який відображає, які теми, події та імена привертали найбільшу увагу українців протягом 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, опубліковані в офіційному блозі Google.
Що найчастіше гуглили українці у 2025 році
Найпопулярніші запити:
- Графік відключення світла
- Холостяк 2025
- Гра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелина
- Гангстерленд
- Євробачення 2025
- НАБУ
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлія Свириденко
- Тімур Міндіч
- Макс Корж
- Меланія Трамп
- Леся Нікітюк
- Костянтин Темляк
- Геннадій Труханов
- Джозеф Паркер
Пішли назавжди:
- Анна Жук
- Андрій Парубій
- Роман Попов
- Оззі Осборн
- Максим Неліпа
- Євгенія Добровольська
- Тигран Кеосаян
- Чарлі Кірк
- Юрій Ніколаєв
- Халк Хоган
Питання: “Що таке?”:
- Білий квиток
- НАБУ
- Мобілізаційне розпорядження
- Договір довічного утримання
- ТРО
- Відпустка за рахунок служби
- Військова присяга
- Соціальний супровід ветеранів
- Військовий облік
- Розмитнення на ЗСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пікап для ЗСУ
- Айфон 17
- Жіноча військова форма
- Гарна вишиванка
- Екофло
- Дрогобицька сіль
- Військові облігації
- Валюта в банку
- Генератор
Фільм:
- Ущелина
- Носферату
- Хороша погана дівчинка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша провина
- Мікі 17
- Ліло і Стіч
- 28 років потому
Серіал року:
- Гра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Зворотній напрямок
- Будиночок на щастя 6 сезон
- Джінні і Джорджія
- День шакала
- Далеке місто
- Кохання та полум'я
- Бункер мільярдерів
Запити українців у 2025 році (фото: Google)
Як змінилися пошукові тренди за рік
У 2024 році інтереси українських користувачів Google знову відобразили ключові події, суспільні дискусії та культурні тренди.
Серед найпопулярніших запитів року лідером знову став "Графік відключення світла" - тема, яка залишається актуальною для українців.
Високий інтерес також викликали Євро-2024, Олімпійські ігри-2024, релігійні свята, зокрема Великдень-2024, а також документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що отримав міжнародне визнання.
У топових запитах опинилися й відомі персоналії, серед яких - Олександр Сирський, Олександр Усик та Ірина Фаріон.