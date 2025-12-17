Украинцы игнорируют новости о войне ради музыки и YouTube (опрос)

Украинцы в 2025 году стали сознательно фильтровать новости о войне и сплетнях, отдавая предпочтение развлекательному контенту. При этом потребление украинского контента бьет рекорды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rakuten Viber, который оказался в распоряжении редакции.
Результаты опроса показали заметный тренд на сокращение потребления новостей: более 22% опрошенных стали читать их реже, а 11% вообще прекратили следить за повесткой дня.
В то же время более половины респондентов (54%) продолжают потреблять информацию в привычном для себя темпе - так же, как и в прошлом году.
Лишь 13% опрошенных утверждают, что стали читать новости больше.
Особое внимание привлекает тот факт, что люди, которые стали меньше читать новости, начали жестко фильтровать темы.
Среди тех, кто сократил потребление новостей, 31% сознательно избегали материалов о войне, а 15% - новости шоу-бизнеса и сплетни.
Значительно меньше украинцев пытаются дистанцироваться от мировой политики (6%) или коррупционных скандалов (4%).
Еще 36% респондентов не фильтровали какие-то конкретные темы и читали все без ограничений.
Однако общая тенденция указывает на стремление аудитории защитить свое психологическое состояние от негатива.
На фоне отказа от тяжелых новостей наблюдается настоящий бум украиноязычного контента.
Так, 44% опрошенных признались, что за последний год стали слушать значительно больше отечественной музыки. Еще 26% респондентов отдали предпочтение украинскому сегменту YouTube.
Интересно, что развивается и спрос на литературу и подкасты: 14% начали больше читать украинских авторов, а 5% активно слушают подкасты на родном языке.
Только 8% граждан заявили, что их привычки не изменились, а количество тех, кто вообще не потребляет украинский контент, составляет критически малую долю - всего 3%.
Добавим, что опрос проводился анонимно, общая выборка превышает 36 000 респондентов. Основная возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.
К слову, тенденцию к смещению фокуса на развлечения и бытовые нужды ярко подтверждают и итоговые поисковые запросы Google за 2025 год.
Несмотря на то, что лидером запросов остается жизненно необходимый "График отключения света", значительная часть интересов украинцев переместилась в плоскость сериалов и поп-культуры (в топах оказались такие шоу, как "Холостяк 2025", "Игра в кальмара 2", второй сезон "Венздей", Александр Усик, Тарас Цимбалюк и т.д.).
А "пикапы для ВСУ" и "женская военная форма" граничат с запросами на iPhone 17 и красивую вышиванку.
Вас может заинтересовать: