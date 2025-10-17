Український клуб вперше в історії здобув перемогу на Континентальному кубку: гучний дебют

Хокейний клуб "Кременчук" з перемоги розпочав виступи у стартовому раунді Континентального кубка. Український чемпіон здолав угорську "Академію Будапешт" у напруженому матчі групи B.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Чинний чемпіон України розпочав боротьбу за трофей Континентального кубка з перемоги над суперником з Угорщини. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Полтавщини.
Першими забили угорці: Антонін Хонейсек відкрив рахунок у середині стартового періоду.
Проте на початку другої 20-хвилинки Владислав Брага відновив рівновагу, а у заключному періоді В’ячеслав Андрущенко та Михайло Геворкян вивели "Кременчук" уперед. Попри другу шайбу Хонейсека, команда з України втримала перевагу й здобула три очки.
Ця перемога стала першою для "Кременчука" в історії виступів у Континентальному кубку. Раніше український клуб грав у турнірі в сезонах 2015/16 та 2022/23, однак не здобував жодного очка.
Після першого туру "Кременчук" очолив групу B, де також змагаються сербська "Црвена Звезда" та румунський "Георгені", який приймає матчі цього етапу.
"Кременчук" потрапив до Континентального кубка завдяки перемозі в чемпіонаті України 2024/25, здолавши у фіналі плейоф київський клуб "Кепіталз". Це другий титул в історії команди.
У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.
