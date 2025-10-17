Український клуб вперше в історії здобув перемогу на Континентальному кубку: гучний дебют

"Кременчук" переміг у дебюті єврокубка

Чинний чемпіон України розпочав боротьбу за трофей Континентального кубка з перемоги над суперником з Угорщини. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь команди з Полтавщини.

Першими забили угорці: Антонін Хонейсек відкрив рахунок у середині стартового періоду.

Проте на початку другої 20-хвилинки Владислав Брага відновив рівновагу, а у заключному періоді В’ячеслав Андрущенко та Михайло Геворкян вивели "Кременчук" уперед. Попри другу шайбу Хонейсека, команда з України втримала перевагу й здобула три очки.

Перший крок до історичного успіху

Ця перемога стала першою для "Кременчука" в історії виступів у Континентальному кубку. Раніше український клуб грав у турнірі в сезонах 2015/16 та 2022/23, однак не здобував жодного очка.

Після першого туру "Кременчук" очолив групу B, де також змагаються сербська "Црвена Звезда" та румунський "Георгені", який приймає матчі цього етапу.

Таблиця групи B після першого туру

"Кременчук" (Україна) - 3 очки (1 матч), 3:2 "Црвена Звезда" (Сербія) - 0 очок (0 матчів) "Георгені" (Румунія) - 0 очок (0 матчів) "Академія Будапешт" (Угорщина) - 0 очок (1 матч), 2:3

Наступні матчі "Кременчука"