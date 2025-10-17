RU

Украинский клуб впервые в истории одержал победу на Континентальном кубке: громкий дебют

ХК "Кременчуг" (фото: facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Екатерина Урсатий

Хоккейный клуб "Кременчуг" с победы начал выступления в стартовом раунде Континентального кубка. Украинский чемпион одолел венгерскую "Академию Будапешт" в напряженном матче группы B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

"Кременчуг" победил в дебюте еврокубка

Действующий чемпион Украины начал борьбу за трофей Континентального кубка с победы над соперником из Венгрии. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды с Полтавщины.

Первыми забили венгры: Антонин Хонейсек открыл счет в середине стартового периода.

Однако в начале второй 20-минутки Владислав Брага восстановил равновесие, а в заключительном периоде Вячеслав Андрущенко и Михаил Геворкян вывели "Кременчуг" вперед. Несмотря на вторую шайбу Хонейсека, команда из Украины удержала преимущество и получила три очка.

Первый шаг к историческому успеху

Эта победа стала первой для "Кременчуга" в истории выступлений в Континентальном кубке. Ранее украинский клуб играл в турнире в сезонах 2015/16 и 2022/23, однако не получал ни одного очка.

После первого тура "Кременчуг" возглавил группу B, где также соревнуются сербская "Црвена Звезда" и румынский "Георгени", который принимает матчи этого этапа.

Таблица группы B после первого тура

  1. "Кременчуг" (Украина) - 3 очка (1 матч), 3:2
  2. "Црвена Звезда" (Сербия) - 0 очков (0 матчей)
  3. "Георгени" (Румыния) - 0 очков (0 матчей)
  4. "Академия Будапешт" (Венгрия) - 0 очков (1 матч), 2:3

Следующие матчи "Кременчуга"

  • 18 октября, 15:00: "Црвена Звезда" (Сербия) - "Кременчуг"
  • 19 октября, 15:00: "Георгени" (Румыния) - "Кременчуг"

"Кременчуг" попал в Континентальный кубок благодаря победе в чемпионате Украины 2024/25, одолев в финале плейоф киевский клуб "Кэпиталз". Это второй титул в истории команды.

В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.

Ранее мы сообщали, что вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве.

Также читайте, как "Флорида" продлила "канадское проклятие" в Кубке Стэнли.

