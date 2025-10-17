Украинский клуб впервые в истории одержал победу на Континентальном кубке: громкий дебют

Хоккейный клуб "Кременчуг" с победы начал выступления в стартовом раунде Континентального кубка. Украинский чемпион одолел венгерскую "Академию Будапешт" в напряженном матче группы B.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Действующий чемпион Украины начал борьбу за трофей Континентального кубка с победы над соперником из Венгрии. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды с Полтавщины.
Первыми забили венгры: Антонин Хонейсек открыл счет в середине стартового периода.
Однако в начале второй 20-минутки Владислав Брага восстановил равновесие, а в заключительном периоде Вячеслав Андрущенко и Михаил Геворкян вывели "Кременчуг" вперед. Несмотря на вторую шайбу Хонейсека, команда из Украины удержала преимущество и получила три очка.
Эта победа стала первой для "Кременчуга" в истории выступлений в Континентальном кубке. Ранее украинский клуб играл в турнире в сезонах 2015/16 и 2022/23, однако не получал ни одного очка.
После первого тура "Кременчуг" возглавил группу B, где также соревнуются сербская "Црвена Звезда" и румынский "Георгени", который принимает матчи этого этапа.
"Кременчуг" попал в Континентальный кубок благодаря победе в чемпионате Украины 2024/25, одолев в финале плейоф киевский клуб "Кэпиталз". Это второй титул в истории команды.
В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.
