Украинский клуб впервые в истории одержал победу на Континентальном кубке: громкий дебют

"Кременчуг" победил в дебюте еврокубка

Действующий чемпион Украины начал борьбу за трофей Континентального кубка с победы над соперником из Венгрии. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу команды с Полтавщины.

Первыми забили венгры: Антонин Хонейсек открыл счет в середине стартового периода.

Однако в начале второй 20-минутки Владислав Брага восстановил равновесие, а в заключительном периоде Вячеслав Андрущенко и Михаил Геворкян вывели "Кременчуг" вперед. Несмотря на вторую шайбу Хонейсека, команда из Украины удержала преимущество и получила три очка.

Первый шаг к историческому успеху

Эта победа стала первой для "Кременчуга" в истории выступлений в Континентальном кубке. Ранее украинский клуб играл в турнире в сезонах 2015/16 и 2022/23, однако не получал ни одного очка.

После первого тура "Кременчуг" возглавил группу B, где также соревнуются сербская "Црвена Звезда" и румынский "Георгени", который принимает матчи этого этапа.

Таблица группы B после первого тура

"Кременчуг" (Украина) - 3 очка (1 матч), 3:2 "Црвена Звезда" (Сербия) - 0 очков (0 матчей) "Георгени" (Румыния) - 0 очков (0 матчей) "Академия Будапешт" (Венгрия) - 0 очков (1 матч), 2:3

Следующие матчи "Кременчуга"