Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA: хто піднявся, а хто втратив позиції

Українки зберігають позиції у світовому рейтингу WTA

Попри дострокове завершення сезону, перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує утримувати 13 місце в світовій класифікації.

Лідером рейтингу залишається білоруска Аріна Сабалєнка, яка випереджає Ігу Швьонтек із Польщі та американку Коко Гофф.

Костюк покращила позицію, Ястремська стабільна

Марта Костюк зуміла піднятися у світовому рейтингу завдяки успішному виступу на турнірі в Пекіні, де дійшла до четвертого кола. Цей результат дозволив їй піднятися на 26 місце, що є одним із найвищих показників у кар’єрі киянки.

Даяна Ястремська, своєю чергою, зберегла 31 позицію, демонструючи стабільні результати наприкінці сезону.

Невдачі Стародубцевої та спад Калініної

Менш успішним тиждень виявився для Юлії Стародубцевої. Українка не змогла захистити очки за минулорічний чвертьфінал у Пекіні й вилетіла з першої сотні рейтингу, опустившись одразу на 131 сходинку.

Олександра Олійникова також втратила три позиції й наразі займає 139 місце.

Ангеліна Калініна, яка не виступає з червня, продовжує втрачати очки й нині опустилася на 159 позицію.

Прорив Снігур у топ-200

Позитивною новиною стала поява Дар’ї Снігур серед найкращих 200 тенісисток світу. Завдяки виходу до півфіналу турніру ITF W75 у Братиславі вона піднялася на 175 місце.

Анастасія Соболєва, навпаки, втратила кілька очок і опустилася на 263 сходинку.

Топ-10 рейтингу WTA станом на жовтень 2025 року

Аріна Сабалєнка - 11010 Іга Швьонтек (Польща) - 8553 Коко Гофф (США) - 7263 Аманда Анісімова (США) - 5989 Мірра Андрєєва - 4698 Медісон Кіз (США) - 4459 Джессіка Пегула (США) - 4653 Жасмін Паоліні (Італія) - 4156 Чжен Ціньвень (Китай) - 3678 Єлена Рибакіна (Казахстан) - 3898

Українки в рейтингу WTA

13. Еліна Світоліна (Україна) - 2606

26. Марта Костюк (Україна) - 1769

31. Даяна Ястремська (Україна) - 1559

131. Юлія Стародубцева (Україна) - 605

139. Олександра Олійникова (Україна) - 548

159. Ангеліна Калініна (Україна) - 462

175. Дар'я Снігур (Україна) - 417

263. Анастасія Соболєва (Україна) - 268