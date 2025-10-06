Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA: хто піднявся, а хто втратив позиції

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Попри дострокове завершення сезону, перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує утримувати 13 місце в світовій класифікації.
Лідером рейтингу залишається білоруска Аріна Сабалєнка, яка випереджає Ігу Швьонтек із Польщі та американку Коко Гофф.
Марта Костюк зуміла піднятися у світовому рейтингу завдяки успішному виступу на турнірі в Пекіні, де дійшла до четвертого кола. Цей результат дозволив їй піднятися на 26 місце, що є одним із найвищих показників у кар’єрі киянки.
Даяна Ястремська, своєю чергою, зберегла 31 позицію, демонструючи стабільні результати наприкінці сезону.
Менш успішним тиждень виявився для Юлії Стародубцевої. Українка не змогла захистити очки за минулорічний чвертьфінал у Пекіні й вилетіла з першої сотні рейтингу, опустившись одразу на 131 сходинку.
Олександра Олійникова також втратила три позиції й наразі займає 139 місце.
Ангеліна Калініна, яка не виступає з червня, продовжує втрачати очки й нині опустилася на 159 позицію.
Позитивною новиною стала поява Дар’ї Снігур серед найкращих 200 тенісисток світу. Завдяки виходу до півфіналу турніру ITF W75 у Братиславі вона піднялася на 175 місце.
Анастасія Соболєва, навпаки, втратила кілька очок і опустилася на 263 сходинку.
13. Еліна Світоліна (Україна) - 2606
26. Марта Костюк (Україна) - 1769
31. Даяна Ястремська (Україна) - 1559
131. Юлія Стародубцева (Україна) - 605
139. Олександра Олійникова (Україна) - 548
159. Ангеліна Калініна (Україна) - 462
175. Дар'я Снігур (Україна) - 417
263. Анастасія Соболєва (Україна) - 268
