Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA: кто поднялся, а кто потерял позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Несмотря на досрочное завершение сезона, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает удерживать 13 место в мировой классификации.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Сабаленка, которая опережает Игу Швьонтек из Польши и американку Коко Гофф.
Марта Костюк сумела подняться в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на турнире в Пекине, где дошла до четвертого круга. Этот результат позволил ей подняться на 26 место, что является одним из самых высоких показателей в карьере киевлянки.
Даяна Ястремская, в свою очередь, сохранила 31 позицию, демонстрируя стабильные результаты в конце сезона.
Менее успешной неделя оказалась для Юлии Стародубцевой. Украинка не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал в Пекине и вылетела из первой сотни рейтинга, опустившись сразу на 131 строчку.
Александра Олейникова также потеряла три позиции и сейчас занимает 139 место.
Ангелина Калинина, которая не выступает с июня, продолжает терять очки и сейчас опустилась на 159 позицию.
Позитивной новостью стало появление Дарьи Снигур среди лучших 200 теннисисток мира. Благодаря выходу в полуфинал турнира ITF W75 в Братиславе она поднялась на 175 место.
Анастасия Соболева, наоборот, потеряла несколько очков и опустилась на 263 строчку.
13. Элина Свитолина (Украина) - 2606
26. Марта Костюк (Украина) - 1769
31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559
131. Юлия Стародубцева (Украина) - 605
139. Александра Олейникова (Украина) - 548
159. Ангелина Калинина (Украина) - 462
175. Дарья Снигур (Украина) - 417
263. Анастасия Соболева (Украина) - 268
