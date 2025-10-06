RU

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA: кто поднялся, а кто потерял позиции

Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинки сохраняют позиции в мировом рейтинге WTA

Несмотря на досрочное завершение сезона, первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает удерживать 13 место в мировой классификации.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Сабаленка, которая опережает Игу Швьонтек из Польши и американку Коко Гофф.

Костюк улучшила позицию, Ястремская стабильна

Марта Костюк сумела подняться в мировом рейтинге благодаря успешному выступлению на турнире в Пекине, где дошла до четвертого круга. Этот результат позволил ей подняться на 26 место, что является одним из самых высоких показателей в карьере киевлянки.

Даяна Ястремская, в свою очередь, сохранила 31 позицию, демонстрируя стабильные результаты в конце сезона.

Неудачи Стародубцевой и спад Калининой

Менее успешной неделя оказалась для Юлии Стародубцевой. Украинка не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал в Пекине и вылетела из первой сотни рейтинга, опустившись сразу на 131 строчку.

Александра Олейникова также потеряла три позиции и сейчас занимает 139 место.

Ангелина Калинина, которая не выступает с июня, продолжает терять очки и сейчас опустилась на 159 позицию.

Прорыв Снигур в топ-200

Позитивной новостью стало появление Дарьи Снигур среди лучших 200 теннисисток мира. Благодаря выходу в полуфинал турнира ITF W75 в Братиславе она поднялась на 175 место.

Анастасия Соболева, наоборот, потеряла несколько очков и опустилась на 263 строчку.

Топ-10 рейтинга WTA по состоянию на октябрь 2025 года

  1. Арина Сабаленка - 11010
  2. Ига Швьонтек (Польша) - 8553
  3. Коко Гофф (США) - 7263
  4. Аманда Анисимова (США) - 5989
  5. Мирра Андреева - 4698
  6. Мэдисон Киз (США) - 4459
  7. Джессика Пегула (США) - 4653
  8. Жасмин Паолини (Италия) - 4156
  9. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3678
  10. Елена Рыбакина (Казахстан) - 3898

Украинки в рейтинге WTA

13. Элина Свитолина (Украина) - 2606
26. Марта Костюк (Украина) - 1769
31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559
131. Юлия Стародубцева (Украина) - 605
139. Александра Олейникова (Украина) - 548
159. Ангелина Калинина (Украина) - 462
175. Дарья Снигур (Украина) - 417
263. Анастасия Соболева (Украина) - 268

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Также читайте о достижениях Даяны Ястремской в топ-50 WTA.

