Українські біатлоністи провалили сингл-мікст у Ленцергайде: команда не потрапила у топ-15

На третьому етапі Кубка IBU у швейцарському Ленцергайде збірна України з біатлону показала 16-й результат в одиночній змішаній естафеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Хід гонки: від стабільності до помилок

Честь України в сингл-міксті захищали Олександр Пономаренко та Анна Кривонос. Стартовий відрізок видався непростим, адже Пономаренко передав естафету 15-м, використавши чотири додаткові патрони. Згодом Кривонос зуміла покращити становище, піднявши команду на 12-ту сходинку.

Друга половина гонки спочатку додала оптимізму. Пономаренко продемонстрував відмінну швидкість на вогневих рубежах, увійшовши до п'ятірки найкращих за часом стрільби, що дозволило зберегти місце в середині другого десятка.

Проте вирішальною стала остання "стійка" Анни Кривонос. Біатлоністка не закрила всі мішені додатковими патронами та пішла на коло штрафу.

У підсумку український дует перетнув фінішну лінію лише на 16-й позиції. Загалом "синьо-жовті" використали 12 запасних патронів та подолали 150 метрів штрафної дистанції.

Історичний антирекорд

Такий результат став найгіршим показником українців у цій дисципліні за останні вісім років. Востаннє збірна опинялася нижче 15-го місця ще в сезоні 2016/17 на етапі в Отепяе, де фінішувала 17-ю та 18-ю.

Нагадаємо, що в класичній змішаній естафеті, яка відбулася раніше в Ленцергайде, четвірка Аксюти, Насика, Дмитренко та Бєлкіної виступила успішніше, посівши 10-те місце.

Тріумф Франції та призери

Перемогу в гонці святкувала збірна Франції, оформивши "золотий дубль" після успіху в класичному міксті.

Другу сходинку посіла Фінляндія, а замкнула трійку найкращих Австрія.

Результати одиночної змішаної естафети Кубка IBU у Ленцергайді:

Франція – 36:06.0 (0+6) Фінляндія – +31,4 (0+7) Австрія – +46,3 (0+9) Німеччина – +57,1 (1+7) Швеція – +1:25,7 (1+11) Данія – +1:26,3 (0+4)

…

16. Україна (1+12) +3:36.9

Етап у Швейцарії продовжиться у п'ятницю, 19 грудня. О 11:30 за київським часом розпочнеться жіноча спринтерська гонка.