Українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU! Результати жіночого спринту

Субота 06 грудня 2025 13:41
Українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU! Результати жіночого спринту Тетяна Тарасюк (фото: https://www.instagram.com/__tanuha__)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча збірна України з біатлону показала впевнені результати на другому спринті Кубка IBU, що проходив в австрійському Обертілліаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

"Синьо-жовті" набрали очки: біатлоністки України виступили у другому спринті Кубка IBU

Жіноча збірна України з біатлону продовжила змагальний сезон на Кубку IBU, взявши участь у другому спринті на етапі в австрійському Обертілліасі.

За підсумками гонки, дві українки зуміли фінішувати у заліковій зоні та кваліфікуватися до гонки переслідування.

Цей старт став другим спринтом для "синьо-жовтих" на австрійському етапі.

Порівняно з попереднім забігом, у складі української команди відбулася одна зміна - замість Анни Кривонос, яка брала участь у першій гонці, на старт вийшла 21-річна Ірина Тарасюк.

Для неї ця гонка стала дебютом на рівні Кубка IBU, адже раніше вона змагалася виключно у юніорській серії.

Тарасюк - найкраща серед українок: особистий рекорд на міжнародному рівні

Найкращий результат у складі української збірної продемонструвала Тетяна Тарасюк.

Біатлоністка пройшла дистанцію без жодного промаху на обох вогневих рубежах та показала найкращий час серед українок.

  • Вона посіла 26-те місце у підсумковому протоколі, що стало її особистим рекордом на рівні Кубка IBU.
  • Для Тарасюк це лише друга гонка в кар'єрі на цьому рівні змагань.
  • Крім того, за швидкострільністю українка увійшла до топ-15 усіх учасниць спринту.

Дві українки відібралися до персьюту

Окрім Тетяни Тарасюк, до залікової зони (топ-40) увійшла Лілія Стеблина, яка фінішувала на 33-й позиції.

Завдяки цим результатам, обидві українські біатлоністки забезпечили собі місце у гонці переслідування.

Близькою до кваліфікації у персьют була Надія Бєлкіна, проте їй забракло лише однієї 1Анна-Карін ГайденбергШвеція(0+0)21:00.82Аясне СкредеНорвегія(0+0)+7.73Ребекка ПасслерІталія(0+0)+15.9- вона посіла 61-ше місце, зупинившись за межами топ-60, необхідних для участі у гонці переслідування.

Підсумки жіночого спринту

Переможницею гонки стала шведська біатлоністка Анна-Карін Гайденберг, яка минулого року тріумфувала у спринті на чемпіонаті Європи. Вона випередила найближчу переслідувачку, норвежку Аясне Скреде, на понад 7 секунд.

  1. Анна-Карін Гайденберг (Швеція) - (0+0), 21:00.8
  2. Аясне Скреде (Норвегія) - (0+0), +7.7
  3. Ребекка Пасслер (Італія) - (0+0), +15.9

Результати українських біатлоністок у другому спринті:

26. Тетяна Тарасюк - 0+0, +1:21.7

34. Лілія Стеблина - 1+1, +1:46.8

61. Надія Бєлкіна - 1+1, +2:21.2

71. Ксенія Приходько - 2+0, +2:48.2

90. Ірина Тарасюк - 0+2, +3:37.9

Раніше повідомляли, що капітан збірної України Дмитро Підручний пропустить спринт у Кубка світу в Естерсунді.

Також читайте, як легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі.

