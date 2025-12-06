Українка з ідеальною стрільбою встановила рекорд на Кубку IBU! Результати жіночого спринту

Жіноча збірна України з біатлону показала впевнені результати на другому спринті Кубка IBU, що проходив в австрійському Обертілліаху.

"Синьо-жовті" набрали очки: біатлоністки України виступили у другому спринті Кубка IBU

Жіноча збірна України з біатлону продовжила змагальний сезон на Кубку IBU, взявши участь у другому спринті на етапі в австрійському Обертілліасі.

За підсумками гонки, дві українки зуміли фінішувати у заліковій зоні та кваліфікуватися до гонки переслідування.

Цей старт став другим спринтом для "синьо-жовтих" на австрійському етапі.

Порівняно з попереднім забігом, у складі української команди відбулася одна зміна - замість Анни Кривонос, яка брала участь у першій гонці, на старт вийшла 21-річна Ірина Тарасюк.

Для неї ця гонка стала дебютом на рівні Кубка IBU, адже раніше вона змагалася виключно у юніорській серії.

Тарасюк - найкраща серед українок: особистий рекорд на міжнародному рівні

Найкращий результат у складі української збірної продемонструвала Тетяна Тарасюк.

Біатлоністка пройшла дистанцію без жодного промаху на обох вогневих рубежах та показала найкращий час серед українок.

Вона посіла 26-те місце у підсумковому протоколі, що стало її особистим рекордом на рівні Кубка IBU.

Для Тарасюк це лише друга гонка в кар'єрі на цьому рівні змагань.

Крім того, за швидкострільністю українка увійшла до топ-15 усіх учасниць спринту.

Дві українки відібралися до персьюту

Окрім Тетяни Тарасюк, до залікової зони (топ-40) увійшла Лілія Стеблина, яка фінішувала на 33-й позиції.

Завдяки цим результатам, обидві українські біатлоністки забезпечили собі місце у гонці переслідування.

Близькою до кваліфікації у персьют була Надія Бєлкіна, проте їй забракло лише однієї позиції - вона посіла 61-ше місце, зупинившись за межами топ-60, необхідних для участі у гонці переслідування.

Підсумки жіночого спринту

Переможницею гонки стала шведська біатлоністка Анна-Карін Гайденберг, яка минулого року тріумфувала у спринті на чемпіонаті Європи. Вона випередила найближчу переслідувачку, норвежку Аясне Скреде, на понад 7 секунд.

Анна-Карін Гайденберг (Швеція) - (0+0), 21:00.8 Аясне Скреде (Норвегія) - (0+0), +7.7 Ребекка Пасслер (Італія) - (0+0), +15.9

Результати українських біатлоністок у другому спринті:

26. Тетяна Тарасюк - 0+0, +1:21.7

34. Лілія Стеблина - 1+1, +1:46.8

61. Надія Бєлкіна - 1+1, +2:21.2

71. Ксенія Приходько - 2+0, +2:48.2

90. Ірина Тарасюк - 0+2, +3:37.9