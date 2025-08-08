Легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі

П'ятиразовий олімпійський чемпіон і 23-разовий чемпіон світу з біатлону Йоганнес Бьо провів перший матч за норвезький футбольний клуб "Вінгер" із місцевого шостого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

Як пройшов дебют легенди в футболі

У березні 2025 року Бьо завершив кар'єру в біатлоні, щоб більше часу приділяти сім'ї. Але без активної спортивної діяльності просидів недовго. Перекваліфікувався на футбол.

"Це буде весело. Раніше я грав у футбол за юнацьку команду "Стюрн”, але потім біатлон зайняв увесь мій час", - розповів Бьо в інтерв'ю норвезькому виданню Oppland Arbeiderblad.

Трансфер 32-річного спортсмена коштував 80 євро. З цієї суми 800 норвезьких крон (приблизно 67 євро) пішли на покриття адміністративних витрат Норвезької футбольної асоціації.

"Сподівався, що згодом коштуватиму дорожче. Але треба ж з чогось починати", - пожартував Бьо.

Дебютна гра відбулася у четвер, 7 серпня. "Вінгер" зіграв із лідером дивізіону "К'єльмирою" внічию - 2:2, а Бьо відзначився голом.

Хто такий Йоганнес Бьо

Уродженець норвезького міста Стрюн. Біатлоном став займатися в 17 років. Молодший брат триразового олімпійського чемпіона і багаторазового чемпіона світу Тар'єя Бьо.

Йоганнес – п'ятиразовий олімпійський чемпіон (тричі в особистих перегонах). 23-разовий чемпіон світу (12 разів – в особистих перегонах). П'ятикратний володар Кубка світу в загальному заліку.