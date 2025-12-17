ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинские биатлонисты провалили сингл-микст в Ленцерхайде: команда не попала в топ-15

Среда 17 декабря 2025 17:34
UA EN RU
Украинские биатлонисты провалили сингл-микст в Ленцерхайде: команда не попала в топ-15 Анна Кривонос (фото: biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko)
Автор: Екатерина Урсатий

На третьем этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде сборная Украины по биатлону показала 16-й результат в одиночной смешанной эстафете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Ход гонки: от стабильности к ошибкам

Честь Украины в сингл-миксте защищали Александр Пономаренко и Анна Кривонос. Стартовый отрезок выдался непростым, ведь Пономаренко передал эстафету 15-м, использовав четыре дополнительных патрона. Впоследствии Кривонос сумела улучшить положение, подняв команду на 12-ю строчку.

Вторая половина гонки поначалу добавила оптимизма. Пономаренко продемонстрировал отличную скорость на огневых рубежах, войдя в пятерку лучших по времени стрельбы, что позволило сохранить место в середине второго десятка.

Однако решающей стала последняя "стойка" Анны Кривонос. Биатлонистка не закрыла все мишени дополнительными патронами и пошла на круг штрафа.

В итоге украинский дуэт пересек финишную линию лишь на 16-й позиции. В общем "сине-желтые" использовали 12 запасных патронов и преодолели 150 метров штрафной дистанции.

Исторический антирекорд

Такой результат стал худшим показателем украинцев в этой дисциплине за последние восемь лет. Последний раз сборная оказывалась ниже 15-го места еще в сезоне 2016/17 на этапе в Отепяэ, где финишировала 17-й и 18-й.

Напомним, что в классической смешанной эстафете, которая состоялась ранее в Ленцерхайде, четверка Аксюты, Насыка, Дмитренко и Белкиной выступила успешнее, заняв 10-е место.

Триумф Франции и призеры

Победу в гонке праздновала сборная Франции, оформив "золотой дубль" после успеха в классическом миксте.

Вторую строчку заняла Финляндия, а замкнула тройку лучших Австрия.

Результаты одиночной смешанной эстафеты Кубка IBU в Ленцерхайде:

  1. Франция - 36:06.0 (0+6)
  2. Финляндия - +31,4 (0+7)
  3. Австрия - +46,3 (0+9)
  4. Германия - +57,1 (1+7)
  5. Швеция - +1:25,7 (1+11)
  6. Дания - +1:26,3 (0+4)

...

16. Украина (1+12) +3:36.9

Этап в Швейцарии продолжится в пятницу, 19 декабря. В 11:30 по киевскому времени начнется женская спринтерская гонка.

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, как украинка с идеальной стрельбой установила рекорд на Кубке IBU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Биатлон
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море