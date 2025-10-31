Украинец в топ-10: свежий рейтинг самых дорогих вратарей мира

После обновлений стоимостей футболистов, известный статистический портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей мира. В топ-10 попал украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сайт .

Кто на вершине

Лидируют в списке сразу пятеро голкиперов, хотя по правилам портала формальным первым номером является партнер Ильи Забарного по ПСЖ Люка Шевалье - поскольку он самый молодой (23 года). Его стоимость 40 миллионов евро.

Столько же стоят - бывший вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который сейчас является игроком "Манчестер Сити", Диогу Кошта из "Порту", Грегор Кобел из "Боруссии" Д и Давид Рая из "Арсенала".

Трубин и топ-10

Украинец Анатолий Трубин, которого оценили в 28 миллионов занимает в рейтинге 9-ю строчку. Он стоит столько же, сколько и грузин Гиорги Мамардашвили из "Лиерпуля", но моложе его на год.

Самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt

Люка Шевалье (Франция, ПСЖ, 23 года) - 40 млн евро Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити", 26) - 40 млн Диогу Кошта (Португалия, "Порту", 26) - 40 млн Грегор Кобел (Швейцария, "Боруссия" Д, 27) - 40 млн Давид Рая (Испания, "Арсенал", 30) - 40 млн Барт Вербрюгген (Нидерланды, "Брайтон", 23) - 35 млн Гульельмо Викарио (Италия, "Тоттенхэм", 29) - 32 млн Джеймс Траффорд (Англия, "Манчестер Сити", 23) - 30 млн Анатолий Трубин (Украина, "Бенфика", 24) - 28 млн Гиорги Мамардашвили (Грузия, "Ливерпуль", 25) - 28 млн

Самые дорогие вратари мира (коллаж: "Футбол Украины")