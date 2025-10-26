Трубін повторив український рекорд в Португалії, у Судакова – перший ювілей

У матчі 9-го туру чемпіонату Португалії столична "Бенфіка" розбила "Ароку" (5:0). У грі взяли участь й українські легіонери "орлів" Анатолій Трубін та Георгій Судаков – для обох поєдинок став історичним.

Трубін повторив рекорд

Голкіпер "Бенфіки" повторив український рекорд за кількістю матчів в чемпіонаті Португалії – поєдинок з "Арокою" став для нього 67-м у турнірі.

За цим показником він зрівнявся з екс-півзахисником збірної України Сергієм Кандауровим, який свого часу також захищав кольори "Бенфіки". У 1997-2001 роках вихованець харківського футболу провів за "орлів" 67 ігор у португальській лізі, в яких відзначився 12-ма голами.

Матчі українців в чемпіонаті Португалії

67 – Сергій Кандауров ("Бенфіка")

67 – Анатолій Трубін ("Бенфіка")

37 – Богдан Мілованов ("Арока")

26 – Орест Лебеденко (23 – "Візела", 3 – "Віторія")

25 – Роман Яремчук ("Бенфіка")

9 – Сергій Ателькін ("Боавішта")

8 – Валерій Бондаренко ("Віторія")

7 – Дмитро Ярчук ("Ештуріл")

6 – Георгій Судаков ("Бенфіка")

Перший ювілей Судакова

Щодо Судакова, для нього матч з "Арокою" став першим ювілеєм у складі "Бенфіки". Півзахисник провів за "орлів" 10-й поєдинок у всіх турнірах.

Він став четвертим українським футболістом в історії "Бенфіки", який зіграв 10 матчів за клуб. Окрім шести поєдинків в першості країни, він провів три матчі в Лізі чемпіонів та один – у Кубку Португалії.

Цей показник поки скромний на рівні досягнень інших українців, які захищали кольори португальського гранда. Але не забуваймо, що Судаков перебуває в клубі лише два місяці.

Матчі українців за "Бенфіку" у всіх турнірах

114 – Анатолій Трубін

81 – Сергій Кандауров

47 – Роман Яремчук

10 – Георгій Судаков

Після 9-ти турів чемпіонату Португалії, "Бенфіка" йде другою в турнірній таблиці, поступаючись одним балом лідеру – "Порту".