Українець Сачко перервав 4-річну паузу: історична перемога в основній сітці ATP

Вівторок 04 листопада 2025 09:05
Віталій Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Віталій Сачко здобув дебютну перемогу в основній сітці турніру ATP. Це сталося на змаганнях серії ATP 250 у французькому Меці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як Сачко потрапив до основи

Перед стартом турніру українець програв у фіналі кваліфікації місцевому тенісисту Клеману Табюру.

Проте після відмови кількох учасників він отримав шанс виступити в основі як "лакілузер", і скористався ним сповна.

Сенсаційна перемога над Перрікаром

У першому раунді основної сітки 222-га ракетка світу Сачко здолав господаря турніру, француза Джоанні Мпешті Перрікара (№60 ATP) - 7:6(10), 6:3.

Перший сет перетворився на справжню битву нервів. Сачко відіграв два сетболи, нав’язав боротьбу на тайбрейку й вирвав партію 12:10.

У другій партії українець одразу повів 4:1, а за рахунку 5:2 не реалізував перший матчбол на подачі суперника, однак з другого разу впевнено закрив гру.

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини. Перрікар виконав 10 сейвів, але припустився шести подвійних помилок і не зумів відіграти жодного брейкпойнту.

Історичне досягнення

Цей успіх став першим для українських тенісистів у головній сітці турнірів ATP з 2021 року. Востаннє подібне вдавалося Іллі Марченку, який перемагав на змаганнях у Лос-Кабосі, Софії та Москві.

Для Сачка ця перемога - особливий момент, адже раніше він не вигравав жодного матчу в основній сітці турнірів ATP 250 чи вищого рівня.

Наступний суперник

У 1/8 фіналу Moselle Open українець зустрінеться з 13-ю ракеткою світу Алєксандром Бубліком із Казахстану. Минулого тижня Бублік дійшов до півфіналу престижного "Мастерсу" в Парижі.

Раніше ми писали, як Янік Сіннер виграв "Мастерс" у Парижі та знову став першою ракеткою світу.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

