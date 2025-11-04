Українець Сачко перервав 4-річну паузу: історична перемога в основній сітці ATP
Перша ракетка України Віталій Сачко здобув дебютну перемогу в основній сітці турніру ATP. Це сталося на змаганнях серії ATP 250 у французькому Меці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Як Сачко потрапив до основи
Перед стартом турніру українець програв у фіналі кваліфікації місцевому тенісисту Клеману Табюру.
Проте після відмови кількох учасників він отримав шанс виступити в основі як "лакілузер", і скористався ним сповна.
Сенсаційна перемога над Перрікаром
У першому раунді основної сітки 222-га ракетка світу Сачко здолав господаря турніру, француза Джоанні Мпешті Перрікара (№60 ATP) - 7:6(10), 6:3.
Перший сет перетворився на справжню битву нервів. Сачко відіграв два сетболи, нав’язав боротьбу на тайбрейку й вирвав партію 12:10.
У другій партії українець одразу повів 4:1, а за рахунку 5:2 не реалізував перший матчбол на подачі суперника, однак з другого разу впевнено закрив гру.
Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини. Перрікар виконав 10 сейвів, але припустився шести подвійних помилок і не зумів відіграти жодного брейкпойнту.
Історичне досягнення
Цей успіх став першим для українських тенісистів у головній сітці турнірів ATP з 2021 року. Востаннє подібне вдавалося Іллі Марченку, який перемагав на змаганнях у Лос-Кабосі, Софії та Москві.
Для Сачка ця перемога - особливий момент, адже раніше він не вигравав жодного матчу в основній сітці турнірів ATP 250 чи вищого рівня.
Наступний суперник
У 1/8 фіналу Moselle Open українець зустрінеться з 13-ю ракеткою світу Алєксандром Бубліком із Казахстану. Минулого тижня Бублік дійшов до півфіналу престижного "Мастерсу" в Парижі.
